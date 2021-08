El vandalismo no paga

Señor Director:



“Siempre será más fácil ser piedra que ser ventana...”. Así finaliza la columna de Claudia Hakim, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, del viernes 30 de julio, a propósito de los hechos ocurridos con el parque Explora, un espacio para la cultura, la educación y la ciencia, destruido sin piedad por los vándalos. Deja ella un espacio para la reflexión de sus lectores, y yo me uno a su clamor de pensar con seriedad y atención sobre los inconcebibles hechos vandálicos que han destruido gran parte de los bienes públicos y privados de distintas ciudades del país durante las últimas manifestaciones ‘pacíficas’.

Creo que no ha habido suficientes declaraciones de repudio y aversión a estos seres destructivos que solo buscan promover el caos, la devastación y la ruina. Verdaderos artífices de la pobreza material y representantes de la pobreza de espíritu. Y lo increíble, nefasto y triste es que, al parecer, no habrá castigo para ellos ni les exigirán que paguen de alguna forma la reconstrucción de lo destruido, que bien podría ser mediante la inclusión de la figura de los trabajos forzados en el sistema penal. Es solo pensar con la lógica...

Haydée A. Chiapero B.

Profesores sin vacuna

Me llamó la atención el titular del editorial del pasado 4 de agosto, en el cual se refiere a que aún hay un buen porcentaje de maestros sin vacuna. El Ministerio a lo mejor tendrá una respuesta en ese sentido, de acuerdo con lo planteado, pues los docentes venimos siendo vacunados desde hace rato, ojalá no sea de aquellos docentes que laboran en zonas lejanas del país y que de pronto no tengan acceso a ellas.



Los docentes no carecemos solamente de vacunas, carecemos de servicio médico, carecemos de pruebas covid, de medicamentos, y ahora que nos enviaron a la presencialidad nos toca comprar de todo, no solo los tapabocas, sino las toallas, el jabón, nos toca prestarles nuestros datos a los niños, y hasta aparatos electrónicos debemos llevar si queremos ofrecer una educación diferente.



Es hora de que se miren las condiciones del sector educativo oficial. A los maestros, como pedagogos, nos gusta enseñar, nos gusta estar con los niños, las niñas y los adolescentes, pero las condiciones en las que estamos desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje deja mucho que desear, por el abandono en que se han mantenido las escuelas. Exijamos presencialidad, pero con calidad y con bioseguridad.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Gratitud con los deportistas

El desempeño de los medallistas colombianos nos muestra la tenacidad de estos héroes, y son un ejemplo para los jóvenes y para la nación. El Gobierno tiene la oportunidad de mostrar su generosidad y justicia asegurándoles un futuro económico, bien sea trabajando en el Ministerio del Deporte o asignándoles responsabilidades en otras áreas de su conocimiento.



En tiempos pasados les prometíamos vivienda y no se cumplía este sueño. Reivindiquémonos compensándoles los días y las noches que invirtieron en su brega con una pensión vitalicia decente. Presentemos un proyecto de ley.

Gabriel Remolina Ordóñez

