El silencio es cómplice

Un acto de violencia no solamente lo cometen los agresores; los que callan y no acuden a denunciar también lo están provocando. Son pocas las denuncias que se hacen al día (120) sobre estos actos inhumanos, pero cada 28 minutos, una mujer es víctima de violencia, sea física, psicológica, sexual o económica. El silencio no ayuda a ninguna mujer, pero sí fortalece a los hombres violentos para creer que tienen autoridad y poder sobre otro ser humano.

Las mujeres no son débiles, como la sociedad lo hace creer: tienen las mismas capacidades que un hombre, y cada mujer merece ser escuchada. Que el caso de Eileen Moreno impulse a muchas más mujeres a denunciar, porque nada justifica la violencia ni el maltrato. No se trata de que porque somos ‘la mamá, hermana, hija o tía’ merecemos respeto, sino porque somos un ser humano igual que otro. #NiUnaMás



Jennifer M. López Vega

Clases sobre el efecto de las drogas

En estos días han pasado por televisión algunas entrevistas con expertos sobre los efectos que las diferentes clases de drogas causan en las personas; igualmente, el alcohol. Muy interesantes y convincentes, pero no creo que los hayan visto los jóvenes, pues a esa hora están en el colegio o la universidad. Además, la mayoría no se interesan por los noticieros.



Sería interesante que esos mismos informes fueran materia de estudio en los colegios, en las clases de química o biología; que sirvan para conocimiento de los jóvenes los estragos tan desastrosos que causa la droga en el cerebro y el organismo de los consumidores. Esa sería la manera más efectiva de demostrarles por qué no la deben consumir, más efectiva que los consejos y castigos.



Rosa Armenta de Afanador

Protección a los ciclistas

Seguridad, por favor, señor alcalde y Policía Metropolitana, para los ciclistas, que son las presas favoritas de verdaderas mafias de este delito. Dos ciudadanos jóvenes murieron en los últimos días, uno de ellos un padre que deja una niña de 7 años sola. Pero cada una de estas muertes es absurda y dolorosa. Esto no puede seguir. Y se requiere castigo para los que compran lo robado, que cierren esos negocios.



José Francisco Piñeres

Reconocimiento

Maravilloso espectáculo, digno de cualquier escenario del mundo. Gracias, Casa Editorial EL TIEMPO; gracias, Misi y su equipo. El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, debería llevar esta belleza a todos los departamentos para despertar en unos y reafirmar en otros el amor por nuestra patria. ¡Viva Colombia!



