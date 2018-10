El puente de Boyacá, abandonado / Foro del lector

Señor Director:

En días recientes visité el histórico puente de Boyacá, pero desde el ingreso se observa el abandono del más importante monumento nacional de la independencia. En el ciclorama, al ingresar, hay una especie de lo que fue posiblemente una pileta, la cual se convirtió en un charco con agua retenida; las placas conmemorativas están deshechas, desgastadas; en su entorno hay desaseo. En el monumento a Simón Bolívar, la placa de información tiene los mensajes desvanecidos, borrosos, rayados y, además, la lámina en que fue escrito se encuentra doblada. El sendero de piedra, en pésimas condiciones, las barandas están destrozadas; el monumento al Libertador, construido y donado por Alemania en 1930, se encuentra rodeado por algunas columnas amarradas por un alambre. Adelante se llega a una gran piedra con placa en homenaje a la Legión Británica, placa en iguales condiciones de deterioro. En el entorno han permitido construir casas de habitación, lo cual daña la panorámica del escenario patrio.



La autoridad departamental y las de los municipios circundantes deben realizar un mantenimiento exhaustivo y permanente, así no sea bicentenario.



Carlos Roberto Riaño Sanabria

Tunja

Por un Tumaco sin lágrimas

Señor Director:



Paula Moreno trata con acierto la problemática de Tumaco en su columna ‘Fumigación económica y social’, en este diario (7-10-2018). Por haber trabajado con el Estado conocimos el Tumaco de agricultores, pescadores, trabajadores de las rutas acuáticas. Nos duele saberla azotada por el narcotráfico. Sobre la fumigación, afirma que esta no es viable ni saludable. Se dice que cerca de 12.000 estudiantes en edad de hacerlo no se matricularon. ¿Se fueron a sembrar coca, a las ‘bacrim’? A la U. N. sede Tumaco se presentaron 4.000, pero solo hay 200 cupos para un programa en el que comienzan allí y siguen en Bogotá, Medellín, Manizales o Palmira. Qué bueno, de todos modos, que nuestra ‘Nacho’ esté allí, donde más la necesitamos. La columnista le preguntó a un líder estudiantil cómo soñaba el Tumaco de 2030, y él respondió: “Con menos lágrimas”. Por ahora, yo no pude contener las mías. Encontré un artículo que habla de las grandes posibilidades de producir en Tumaco cacao, el cual, junto con el caucho, el aguacate, el coco y otras especies, puede rendir en remplazo de los cultivos ilícitos.Fidel Vanegas Cantor

Con cara o sello perdemos

Señor Director:



Como consecuencia del incremento de los precios internacionales del petróleo, que, por fortuna, le está generando una inesperada minibonanza económica al Estado, el Gobierno subió el precio de la gasolina. Por lo hasta ahora visto, de todas maneras, subiendo o bajando el precio del petróleo, en nuestro país pagaremos cada vez más cara la gasolina. O sea que, en materia petrolera, tal como está concebida la legislación reguladora de los precios de nuestros combustibles, con cara o sello nos seguirá yendo igual: siempre perderemos, y no habrá forma de alivio alguno. ¿Será que nuestro presidente Duque podrá balancear mejor la actual fórmula del embudo?



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá