El pueblo se pronunció

Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘Un mensaje contundente’ (27-8-2018). La masiva votación en la consulta contra la corrupción marca un punto de inflexión al lograr un consenso genuino alrededor del interés común, al margen del proselitismo y los intereses que pretendieron politizarla.

Si la clase política es coherente, debería adaptarse a la nueva realidad y dar trámite prioritario al mandato ciudadano. Tratar de evadir la realidad por la pequeña diferencia que impidió lograr el umbral puede pasar factura en el futuro.

Ganó el pueblo, y dieron excelente ejemplo de gestión política sus organizadores. Perdieron los que pretendieron trivializar la consulta y, sobre todo, las mafias que tienen capturadas las instituciones.



Carlos H. Quintero B.



Señor Director:

El resultado del domingo ha podido ser más contundente, pues aquí somos 36 millones los aptos para votar, y seguramente el 99 por ciento repudia la corrupción.

Lo que pasa es que, a veces, hacen falta ánimo, compromiso social, sentido de solidaridad.



Sin embargo, que más de 11 millones les hayamos dicho ‘alto, corruptos’ es un paso esperanzador. Es un grito nacional que obliga. Sobre todo, tiene que haber castigo y expropiación de bienes, pues eso pidió el pueblo.



Esto no puede quedar ahí, puesto que los colombianos se pronunciaron en forma categórica.



Pedro Samuel Hernández



Señor Director:

Nuestro problema no es económico, no es aumentar el IVA, no es de más contribuyentes... Es de corrupción, en su mayor porcentaje, en el mismo gobierno y los entes de control del Estado y la justicia, elegida por los que siempre nos han gobernado.



Con el plebiscito hemos dado un gran paso en la lucha contra la corrupción. En vez de buscar más plata, empecemos por limpiar la casa.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Responsabilidad de los sacerdotes

Señor Director:

El editorial del miércoles 22, que se refiere a las víctimas de la pederastia en la Iglesia, muestra un concepto equilibrado y justo sobre este tema tan delicado y vergonzoso para quienes creemos en el catolicismo. En uno de sus apartes dice: “Un patrón de conducta terrible que deslegitima y pone en riesgo a la Iglesia y echa sombras sobre la labor de tantos sacerdotes que de verdad han entregado sus vidas al alivio del prójimo”.



El papa Francisco, con dolor y tristeza, ha expresado su mea culpa por los tremendos delitos contra los niños y adolescentes que fueron víctimas de esta plaga de depredadores sexuales que se valieron de una sotana para hacer el mal. En buena hora, EL TIEMPO reconoce que en la Iglesia católica hay ‘curas’ buenos y ejemplares.

Ellos serán, y que Dios lo permita, quienes con el reflejo de su fe pura y su vocación de servicio eliminarán el riesgo de socavar los fundamentos del catolicismo.



Luis León Galeano Garavito

Bogotá

