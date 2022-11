El problema carcelario

SEÑOR DIRECTOR:

En referencia a su editorial ‘Descontrol carcelario’ (23-11-2022), en el que se hace una radiografía de este problema en Colombia. Es grande el número de personas que teniendo casa por cárcel no cumplen y terminan en la calle como si nada, algunas volviendo a cometer delitos. Claro, sin olvidar a quienes se han volado con distintas artimañas.

Los problemas del sistema carcelario en nuestro país son viejos, reiterados y graves. Y parecen no tener solución. Desde las cárceles se delinque, se extorsiona; en ellas arman parrandas, como se ha visto recientemente. Y sigue el hacinamiento.

Todo esto refleja un descontrol general. La resocialización de los detenidos no parece ser uno de los objetivos primordiales. Las prisiones, a todas luces, no son suficientes. Todo lo cual envía un mensaje triste de falta de respeto a la ley, de que el crimen no se castiga, y eso es muy peligroso para una sociedad como la nuestra, donde la Fiscalía y la Policía hacen grandes esfuerzos por capturar a los bandidos pero estos terminan burlando la ley. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

El Gobierno debe hacer más esfuerzos por imponer el orden, por construir prisiones seguras, por revisar a fondo el Inpec. Si no hay la sensación de justicia, estaremos perdidos.

José Francisco Piñeres

La partida de Pablo Milanés



Yolanda, El breve espacio en que no está, Para vivir son algunos de los títulos que tendremos siempre en nuestro corazón quienes logramos compartir esta maravillosa música, que también fue conocida como ‘protesta’ y marcó una época de revolución. Letras que nos llevaban a reflexionar y a pensar en la posibilidad de la esperanza.

Falleció Pablo Milanés, a los 77 años, por una serie de infecciones que llevaban ya meses afectando su salud. Este cantautor cubano nos deja grandes canciones, historias para seguir contando, y sin duda, por muchos años más seguiremos escuchando su música, que marcó historia al lado de otros grandes del género como Mercedes Sosa, Facundo Cabral y Silvio Rodríguez. Mi querido Pablo, gran dolor me causa hoy tu partida.

Sandra Nayibe Granada Méndez

Voto con inmunidad, ¡no!



A la Procuraduría, lo que los ciudadanos (no los políticos) le hemos criticado es el mecanismo de elección de su representante, la desbordada nómina con la que cuenta y la falta de efectividad en relación con el presupuesto que anualmente se le invierte para su funcionamiento.

A diferencia de lo que hoy pretenden hacer los políticos con esta entidad, quitarle la potestad de sancionar a los que se hacen elegir mediante el voto popular, resultaría más lógico y coherente con esta controvertida propuesta, que sea un mecanismo de participación ciudadana - como garante de neutralidad- el que determine esa pretensión y no quienes se convierten en objeto de vigilancia y sanción. Quitarle esta función a la Procuraduría es darle al voto popular el carácter de inmunidad que no posee, y el que seguramente pocos ciudadanos están dispuestos a conceder.

Wadid Arana D.