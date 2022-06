El precio de las dictaduras

SEÑOR DIRECTOR:

​

‘Venezuela luce un mejor semblante’, dice su editorial, que, no obstante, invita a la cautela ante la posible mejoría de la economía venezolana. La prevención es más que válida, porque lo que de puertas para dentro se nota es que un sector cercano al régimen se beneficia, pero millones de personas siguen sufriendo hambre, desocupación y medidas restrictivas. A Venezuela la beneficia el precio del petróleo, pero esto no se irriga para todos.

Además, paradójicamente, algo se mueve la economía con las remesas de los millones de ciudadanos que han tenido que huir y trabajan en otros países con mucho sacrificio. Sé de una familia venezolana que se devolvió a su país, pero han hecho saber que todo sigue igual y están buscando salir de nuevo... Todo esto es la constante de las dictaduras: el éxodo, las inequidades, el sufrimiento de los pueblos, las crisis económicas y políticas de los países.

Ángel María Aguilar

Propuesta de Petro

SEÑOR DIRECTOR:

​

Sorprendió Gustavo Petro con su propuesta de buscar un “acuerdo nacional” con el candidato independiente Rodolfo Hernández, argumentando que el programa de gobierno del ingeniero se parece al del Pacto Histórico.



La pregunta que nos hacemos los colombianos es si la propuesta del señor Petro nace de un interés real por eliminar la polarización que vive el país o es una estrategia electoral, teniendo en cuenta que es la primera vez que las encuestas no lo favorecen.

Ojalá corresponda a lo primero. Cuántas dificultades se hubiese ahorrado Colombia si el líder del Pacto Histórico no hubiese atacado de manera virulenta al gobierno del presidente Duque desde el día de su posesión. Fue una estrategia que no generó ningún beneficio, y en la que el gran damnificado fue el pueblo colombiano.

Mario Patiño Morris

Todos sufrimos con Ucrania

SEÑOR DIRECTOR:

​

Putin engañó a todos los líderes y gobernantes que hablaron con él. El 24 de febrero inició una invasión que nos cogió desprevenidos, confiados, pese a que el inmenso ejército ruso estacionado desde hacía semanas en la frontera lo hacía temer. Había otras guerras ya declaradas en continentes diversos. Pero Rusia inició la locura bélica, con afán expansionista, que se había iniciado en 2014 con la anexión de Crimea, y la comunidad internacional se mantuvo pasiva.



Es una guerra con un balance ya estremecedor: seis millones de refugiados, ciudades y pueblos arrasados, tal vez un millón de ucranianos deportados a Rusia, decenas de miles de muertos, crímenes de todo tipo contra la población civil, una Ucrania devastada para cuya reconstrucción harán falta 600.000 millones de dólares (calculados con base en los daños actuales). ¿Bajas rusas? Se habla de más de 20.000 soldados muertos, ingente material bélico destrozado.



Somos conscientes de la desinformación de Rusia. Las cifras que ofrece Ucrania también admiten reservas, pero menos. En todo caso, todos sufrimos con esta invasión.

Pedro García

Sant Feliu de Guíxols, Girona (España)