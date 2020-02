El porte de armas

Señor Director:



Las armas no deben estar en manos de los civiles, con muy contadas excepciones. Eso de andar todos con arma es un peligro mortal. La intolerancia, las permanentes riñas al calor del trago llevan a que muchos disparen a otro o al aire. Numerosas personas inocentes, niños entre ellas, han muerto en estas circunstancias. Como dijo su editorial ‘El camino correcto’, “se trata de salvar vidas”. En este sentido es urgente, eso sí, luchar contra el mercado negro de armas para quitárselas a los delincuentes. Hay mucho fierro por ahí, de mano en mano, y son una amenaza latente. Se tienen que hacer requisas permanentes en distintos lugares, decomisar las armas blancas y aplicar las sanciones de rigor.



José Francisco Piñeres

Los límites de mis derechos

Señor Director:



El aborto practicado a un bebé de 7 meses de gestación, en Popayán, ha revivido la controvertida discusión sobre la despenalización por la interrupción voluntaria del embarazo, contraria a principios morales, éticos e institucionales. Quienes defienden esta despenalización sostienen que son derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sustentados en la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo, pero olvidan el principio universal de convivencia y autocontrol, que dice: “Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás”, y en este caso se trata de acabar con la vida de un indefenso ser humano. La vida es sagrada en cualquier sociedad, religión o política. Ya la Corte Constitucional definió los casos en los cuales se puede practicar el aborto (sentencia C-355 de 2006); fuera de ese contexto es delito. En casos extremos es prudente recomendar la práctica de soluciones alternativas como el acompañamiento y la asistencia psicológica, médica, jurídica y fisiológica.



Gerardo Dussán D.

Cambio climático

Señor Director:



La explotación de los recursos naturales por los seres humanos ha contribuido a la emergencia del cambio climático. El calentamiento global es una realidad. La tala de árboles, la explotación minera, el uso irracional del agua, entre otros abusos de los recursos naturales, están acabando con nuestro entorno. Los desastres más recientes han sido los incendios forestales registrados en diferentes partes del mundo. Uno de los más impactantes ha sido la gran ola de calor en Australia, que ha consumido en llamas más de 10,3 millones de hectáreas. Más de 1.000 millones de animales han muerto allí. Es hora de que todos tomemos conciencia y de hacer uso racional de la materia prima.



Alejandra Jiménez

