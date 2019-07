El peso de la obesidad en la salud y el trabajo

Señor Director:



La Asociación Colombiana de Obesidad y su junta directiva lamentan el desinterés de algunos congresistas por la salud de los colombianos, al rechazar iniciativas de ley para regular los alimentos ultraprocesados y comida chatarra, y llama a la sociedad en general para que aporte constructivamente en la prevención frente a estos productos, cada vez más frecuentes en la canasta familiar.

Hacemos una solicitud al Gobierno Nacional, a las ligas de consumidores, a los padres de familia, a los planteles escolares, a las sociedades médicas, a las EPS e IPS y otras instancias, para que contribuyan al desestímulo de estos consumos dañinos, que propician enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia (aumento de colesterol y triglicéridos) y cáncer, entre otros males.



El 50 por ciento de la población colombiana presenta indicios de sobrepeso u obesidad, incluida la población infantil, y son fatales las consecuencias que estas tienen en la salud.



Incentivar las campañas de prevención contra la obesidad es otro frente que deben abocar las autoridades de salud. A la vez, solicitar a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud un apoyo mayor a Colombia en este aspecto. El Ministerio de Salud tiene que pronunciarse acerca de la indiferencia del Congreso Nacional al respecto y actuar decididamente.



Además, las autoridades deben tener en cuenta el impacto en los presupuestos de salud a causa de la atención en el sobrepeso y la obesidad. Y los empresarios en general, considerar cómo ese fenómeno está contribuyendo al ausentismo laboral.



Gabriel Robledo Kaiser

Cardiólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad (Asofuncobes)

Una oficina eficiente

Señor Director:



No todos los trámites oficiales son engorrosos, demorados ni un viacrucis para los ciudadanos. Nos devuelve la esperanza en la restauración ética y moral de la función pública y en un mejor país encontrar dependencias bien presentadas, señalizadas y organizadas, donde atienden con amabilidad y eficiencia, con trámites ágiles, como la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la av. 19 con calle 98, en Bogotá. No solo hay que criticar lo malo, sino también reconocer y exaltar lo bueno. Así deberían funcionar todas las instituciones del Estado. La función pública no puede seguir siendo sinónimo de ineficiencia, maraña y corrupción.



Luis Iván Perdomo Cerquera

¿Secar el Sochagota?

Señor Director:



El lago Sochagota, popular en la actividad turística de Paipa, podría ser desaguado. No hay presupuesto para su manejo y supervivencia. El Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Boyacá y la alcaldía municipal lo han abandonado. Son despachos obligados a protegerlo, de acuerdo con disposiciones legales para la defensa de los ríos, lagunas y cuerpos de agua. De ocurrir lo anunciado, tendríamos nuevamente un potrero largo, el río municipal y unos campesinos esquilando ovejas.



Miguel Roberto Forero García

