El panorama de la salud

Se observa un oscuro panorama sobre el bien más grande del ser humano: la salud, sin salud no hay calidad de vida, tampoco productividad.

Es vergonzoso ver las listas de medicamentos que no han podido ser importados por la indiferencia y burocracia del Invima. La salud está enferma. Hay más de 4.000 medicamentos que, o están emproblemados por los permisos de importación, o la cantidad no alcanza para la atención de toda la población enferma o en discapacidad.

Por último, señor director, soy felizmente pensionado después de trabajar en una de las instituciones más dignas, honestas y que velan por la salud económica de los colombianos. Esa entidad me ha brindado todas las atenciones por serios problemas de salud. Nunca se me ha negado un solo servicio ni medicamentos; con más de 35 cirugías, 1.000 o más terapias físicas, respiratorias, del lenguaje y más. Me tocó aprender a caminar, a vestirme, a bañarme, a comer, etc. Pero gracias a Dios, a los profesionales de la salud, a mi EPS Colsanitas y esa gran entidad, el Banco de la República, estoy vivo y feliz.

Jorge Trujillo Mejía

Los amantes del fútbol limpio y honesto nos alegramos de ver esa imagen un poco inusual en este deporte, como la del futbolista Cristiano Ronaldo, CR7, que en un partido de la liga de campeones de Asia le decía al árbitro “no penalti”, por una supuesta falta que le habían cometido y que el árbitro había pitado para cobro desde los 12 pasos.

El famoso jugador pidió con vehemencia que no se penalizara y el juez aceptó. Ese es un gran ejemplo para aquellos jugadores simuladores, ‘showseros’, y para los que buscan el engaño intentando sacar ventaja para su equipo. El juego limpio, el ser correcto, el ganar lealmente es lo que hace más grandes a los jugadores y más dignas las victorias. Ronaldo ya es un personaje histórico del balompié y estos ejemplos lo encumbran más. A ver si por estos lares copian esas actitudes.

Ángel María Aguilar

Para el tema de salud y nutrición, unas reflexiones. ¿No será que produciendo alimentos bajos en grasa, en sodio y azucares añadidos todos salimos ganando? Los productores, porque asumen el compromiso ético de producir y vender alimentos que pueden etiquetar como producto sano o apto para su salud, y así también vender mejor. Y los consumidores, quienes estaremos alimentándonos y disfrutando nuestros gustos gastronómicos, sin el temor a enfermar y, de ñapa, previniendo algunas enfermedades.

‘Bajo en sodio’; ‘Bajo en grasas’; ‘Sin azúcares añadidos’; o, simplemente, ‘Producto sano’; ‘Consúmase sin temor’; Algo así...

Ya tenemos que pensar y actuar en clave de transformación, también acorde a la filosofía de “prevenir es mejor (y menos costoso) que lamentar” (y tratar).

Y se vino Navidad con las compras para armar el menú. Si es sano, claro que es mucho mejor.

Ilse Bartels L.