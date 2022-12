El nuevo pico y placa

SEÑOR DIRECTOR:

La nueva secretaria de movilidad de Bogotá manifiesta en la entrevista publicada en su diario (27-12-2022), al referirse a la nueva medida de pico y placa, que “si no aportamos todos, la situación no va a cambiar” e invita a que usen pico y placa solidario. Es una contradicción porque quienes pagan por sacar su carro el día de restricción, no están mejorando la situación sino aportando al caos que tiene hoy en día la ciudad. Además, ¿qué autoridad de tránsito puede controlar ese pago? Por ahora no se ven policías de tránsito en ninguna parte de Bogotá. El beneficio es para las arcas del distrito -el destino de este dinero no se conoce- y no se ha visto invertido para mejorar la movilidad.

Pide también usar el transporte público, el cual tiene demasiadas falencias, como la rampante inseguridad y la forma de atiborrar cada bus, que imposibilita el transporte de personas con alguna discapacidad o limitación.

No se ve solución a corto ni a mediano plazo. ¿Por qué no mirar hacia el futuro y proyectar más vías que permitan el uso del carro particular, que es el que más aporta económicamente y al que se le están negando sus derechos? Se pagan impuestos anualmente sin descuentos. Es inaudita tanta persecución a los carros particulares, que son los que menos contaminan.

Ojalá acudan a los gurús de movilidad, a ver si dan luces a los funcionarios para encontrar soluciones efectivas.

Amparo Ardila

El flagelo espantoso

SEÑOR DIRECTOR:

Me refiero a su editorial ‘La amenaza del sicariato’ (27-12-2022). Es espantoso saber que 22 personas mueren al día en nuestro país a manos de gatilleros a sueldo, especialmente por las mafias, que manejan el narcotráfico. Qué daño tan terrible le ha hecho a nuestro país el negocio ilícito de la coca. No solo se pierden las vidas de quienes caen en el vicio –muchos de ellas terminan como habitantes de la calle–, sino las de quienes caen en prisión o las que asesinan bajo esta terrible modalidad del sicariato. El Estado no puede dejar de luchar contra este flagelo, que es uno de los obstáculos más grandes para la paz. Se necesita rescatar a la juventud de las garras de las mafias y erradicar los cultivos sin contemplación.

Carmen Rosa Novoa

El embalse Bicentenario



SEÑOR DIRECTOR:

Tiene 60 años y no camina. Esto le pasa a un proyecto denominado Embalse Bicentenario-Cinera, prometido a Norte de Santander por muchos presidentes, pero que aún espera la gente de Cúcuta para garantizar durante los próximos 50 años el suministro por gravedad y no por bombeo del agua al Acueducto Metropolitano y hasta las ciudades fronterizas venezolanas de San Antonio y Ureña.

Esta obra permitirá regar fácilmente 35.000 hectáreas de tierra fértil, para dejar el comercio informal e incursionar en la producción de alimentos con énfasis en la agroindustria. También permitirá regular el caudal del río Zulia en épocas de sequía e invierno y hasta navegar hasta el lago de Maracaibo.

Pedimos al presidente Petro que, por favor, incluya esta histórica necesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para vivir felices y con agua.

Antonio Ríos López

Cúcuta