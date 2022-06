El nuevo Gobierno y Bogotá

SEÑOR DIRECTOR:



En ‘Voy y vuelvo’ (26-6-2022), Ernesto Cortés Fierro, editor general de

EL TIEMPO, en procura del bienestar de Bogotá, les hace un llamado al presidente electo Gustavo Petro y a sus asesores para que obren con “sensatez con el metro”. Ojalá que una vez haya asumido el poder, no intente cambiar el metro elevado por el metro subterráneo. El solo intento pone en riesgo el tan anhelado proyecto. Las consecuencias serían funestas, porque los inversionistas no le van a creer y no van a arriesgar sus capitales y se ahuyenta la inversión. Basta ver los efectos negativos que sus promesas en materia energética produjeron, en una semana, entre ellos el desplome de la acción de Ecopetrol. Debe dar continuidad sobre lo construido.

Es bueno coordinar con la actual administración obras de infraestructura vial importantes, como la prolongación de la avenida Boyacá desde la calle 183 hasta el límite con Chía, la prolongación de la primera línea del metro desde Los Héroes hacia el norte hasta la calle 127. Y también desde Los Héroes hacia el occidente hasta la avenida Ciudad de Cali, para empatar con la futura línea 2; lo mismo con el Regiotram del Norte, desde Bogotá hasta Zipaquirá, y retomar la prolongación de la ALO norte.

Álvaro Villamarín González

La exposición Van Gogh

SEÑOR DIRECTOR:

Sincera felicitación por el magnífico montaje audiovisual Beyond Van Gogh: The Immersive Experience, un impresionante viaje al mundo y la obra del gran artista Vincent van Gogh. Muchos niños, niñas y adolescentes, así como personas mayores, personas con discapacidad y familias en general deberían tener la oportunidad de apreciarlo, por cultura general, para despertar el amor al arte, la sensibilidad humana, tan necesaria en tiempos tan convulsos a nivel global y en el contexto nacional, signado por la violencia y la exclusión. Teniendo en cuenta la temporada vacacional, los organizadores deberían incluir tarifas diferenciales con descuentos para niños y niñas estudiantes; activar convenios con cajas de compensación o para los suscriptores de diarios como EL TIEMPO, para que muchas más personas vivan esta fabulosa experiencia.

Dionne Cruz

No más eventos taurinos

SEÑOR DIRECTOR:

Es muy doloroso lo que pasó el domingo 26 de junio en El Espinal, Tolima, cuando uno de los palcos se desplomó. Me pregunto: ¿por qué tenemos que apoyar eventos en los que se maltrata a los animales y que son un riesgo para la gente que participa en estas corralejas? Los eventos en los cuales se maltrata a los animales deben ser cancelados.

No sé cuál es la emoción de ver sufrir a un toro indefenso que solo busca protegerse de los abusos de los participantes, generando violencia y diversión a vez. Estos festejos deberían ser reemplazados por eventos sociales y pedagógicos en los que no se arriesgue la vida de los asistentes y se aprenda a respetar a los seres vivos.



Que el presidente electo Gustavo Petro y la nueva vicepresidenta Francia Márquez busquen prohibirlos. Que se acaben los festejos taurinos, las peleas de gallos, entre otras “tradiciones”. Hay que acabar con la violencia.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño