El nudo de la UPC

SEÑOR DIRECTOR:

No puede haber mayor claridad que la proporcionada por un balance entre presupuestos y gastos. En caso contrario, ¿de qué quiere convencernos el Gobierno? Si las EPS tienen la intención de lucrarse con los fondos de la salud, el Gobierno debería demostrarlo mediante una auditoría contable clara y transparente. Sin esta condición, su argumento carece de validez.

Proponer una reforma basada en principios ideológicos, bajo prejuicios neomarxistas y posmodernistas, resulta ilusorio. Estos enfoques que perciben todas las relaciones como una dialéctica excluyente entre opresores y oprimidos y abogan por revisar todo sin considerar aspectos objetivos carecen de fundamentos. Los ciudadanos observamos con sorpresa un lamentable espectáculo de conflicto en la toma de decisiones que va en contra de los principios de transparencia, participación ciudadana y respeto a los derechos fundamentales, que revelan irresponsabilidad, una falta de madurez dialéctica y de gobernabilidad genuina.

Emili Quintero Castillo

Ejecución con sentido de urgencia

Los nuevos mandatarios tienen una gran responsabilidad con sus electores y deben entender que desde el primero de enero el país está a la expectativa del cumplimiento de sus promesas de campaña, en donde solo los resultados y no las excusas son bienvenidos.

Los invito a considerar el sentido de urgencia como su mejor aliado. No es lo mismo tener resultados en febrero que en octubre, o en el 2024 que en el 2026. Este logro tiene como requisito indispensable la planeación de sus tareas y cumplir lo prometido. No es una tarea fácil, ya que implica un cambio cultural enorme, pero si cambiamos el chip la monumental brecha social existente disminuirá para bien de todos. En otras palabras, si no tenemos metas, la improvisación seguirá imponiéndose y los resultados seguirán siendo una utopía. Las fuerzas vivas del país tienen la palabra.

Gabriel Remolina Ordóñez

Batalla ganada, pero la guerra, en veremos

La cifra de inflación del año 2023, cerca del 9,3 %, indica que hemos ganado una batalla, pero estamos lejos de ganar la guerra. Colombia tiene hoy la tercera inflación más alta de América Latina, después de Venezuela y Argentina.

La incidencia del costo inflacionario repercute negativamente en el bienestar de la población; no es percepción, es realidad, que el valor de la canasta familiar, los servicios, la salud, los combustibles, por nombrar algunos rubros, está disparado.

Pueda ser que el Banco de la República revise las tasas de interés, y el Gobierno racionalice y, de ser necesario, haga cambios en algunas de sus políticas; ejemplo de lo anterior es lo que podría estar pasando en el Ministerio de Agricultura, que está preocupado por un empantanado proyecto sobre la distribución de tierras, cuando lo importante, dada su incidencia en el costo de los alimentos, sería apoyar la reactivación del agro.

Mario Patiño Morris