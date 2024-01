El Niño y los incendios

SEÑOR DIRETOR:

​

El fenómeno de El Niño está afectando a departamentos de la Costa, los Llanos, Santander, Cauca, Boyacá... La escasez del agua afecta la producción agrícola, ganadera, el consumo alimentario y a los estratos campesinos más vulnerables. La solución no es para buscarla con inmediatez, sino con la debida antelación. Las entidades indicadas son las Corporaciones Autónomas Regionales, pero ellas no cumplen a cabalidad. Lo indicado es implementar programas de reforestación a nivel global, como se ha solicitado en la reunión de Davos.

A nivel regional se deben hacer presas medianas y grandes para retener agua de las épocas de lluvias, para las secas.

Esto debe ir con programas de reforestación, explotaciones agroforestales y silvopastoriles.

El otro cuido urgente es evitar las quemas. Resultó fatal que en Ruitoque, en Bucaramanga, por quemar hojarasca, el incendio haya arrasado 100 hectáreas. Algo similar ocurrió en Mogotes. Las quemas están prohibidas, se debe ser estricto en esto.

En este espacio hemos propuesto que nuestro país no necesita aviones de guerra sino helicópteros para las emergencias, incluidas estas. Otra fuente para la reforestación deben ser los peajes. Si estos entes ayudan a reforestar los taludes de las carreteras, tanto los de la parte alta como los de la parte baja, se logrará una estabilidad sostenida de estas vías, haciendo menos costoso su mantenimiento.

Fidel Vanegas Cantor

Nuevas tarifas y colados



SEÑOR DIRECTOR:

​

Entiendo que el problema económico de TM es causado, en gran porcentaje, por el número de colados. Aunque creo que este no es el único problema, ya que el tránsito de estos buses, muchos vacíos y con “ruta retomando servicio”, se presenta de manera continua, lo que genera gasto de combustible y tiempo que se debe pagar al conductor. Estos buses deberían comenzar a prestar el servicio normalmente desde el punto de salida.

Ahora, con el incremento en el valor del pasaje que se avecina, me imagino que el número de colados va a aumentar. No es justo que quienes sí pagamos el valor del pasaje tengamos que aguantar inseguridad, incomodidad e, incluso, demoras en poder subir a este medio, ya que permanentemente va con el cupo lleno, especialmente en horas pico. Seguro muchos de los que viajan allí no pagaron su pasaje.

Jorge Bernal

Defender los cerros

SEÑOR DIRECTOR:



Cada vez que ocurre, se ve la necesidad de blindar de extremo a extremo la ciudad. No obstante, también se ve la urgencia de articular las diferentes entidades que deben estar a cargo de la solución.

Me refiero a la Secretaría Distrital de Ambiente, al Cuerpo de Bomberos de la metrópoli, a los carabineros con sus semovientes (mulas y caballos), etc.; sin olvidar a la omnipresente inteligencia artificial, que, bien utilizada, puede servir a quienes estén a cargo. ¿Es hora de contemplar como parte del llamado “corredor verde” la preservación de las quebradas que bajan de los cerros? ¿La implementación de puestos de vigilancia y monitoreo permanentes, en las cumbres de los cerros, para prevenir lo previsible?

José Mauricio Duque Rueda

FORO DEL LECTOR