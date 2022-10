El Ministerio de la Igualdad

SEÑOR DIRECTOR:



No soy la única que cree que un ministerio de la igualdad realmente pueda hacer una diferencia en el país. Un ministerio para que podamos recibir lo justo, tanto mujeres como hombres, en todos los sectores (trabajo, salud, educación, justicia, cultura, etc.). Ya que en muchos de estos aspectos todavía se ven que mujeres ganan menos que los hombres por hacer lo mismo.

Los cambios no se van a ver de un día para otro, pero es un buen comienzo para seguir tratando de construir una sociedad más equitativa. Según un informe de EL TIEMPO, la Escuela Nacional Sindical (ENS) registró que las mujeres tienen una tasa de empleabilidad del 47 %, mientras que el desempleo es del 12,7 %, lo que significa que las mujeres ocupan una gran cantidad de puestos de trabajo en el país. Este Ministerio de la Igualdad va a ser una gran oportunidad para aquellas que no están recibiendo lo justo y que se logre equidad no solo en sus trabajos, sino en todos los ámbitos.

María José González Arteaga

Homenaje a un acordeonero



Esta carta la quiero dedicar a la memoria de Ramiro Colmenares, acordeonero que partió a la patria celestial hace dos semanas, el 17 de septiembre, debido a un problema cardiaco en la ciudad paraguaya de Encarnación de Itapúa, a sus 65 años. Nacido en Bucaramanga el 10 agosto de 1957. En 1975, con su compañero inseparable Robinson Damián fundaron la agrupación musical El Grupo de Upar, después llamado Los Embajadores del Vallenato. En 1982 grabaron su primer álbum musical.

Después se internacionalizaron con El plomo, Esperando tu amor, La pisinga, Sindicado de amor, Tomando por ella, El santo cachón, de la autoría de Romualdo Brito, y Se le moja la canoa, de Guadis Carrasco, entre otras. Honraremos su memoria.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

La vigencia de García Márquez

El recital con el que se conmemora el aniversario número 40 del premio Nobel a Gabo en la Biblioteca Gabriel García Márquez del distrito de Sant Martí de Barcelona (calle del Treball, 219) es una muestra de que la literatura de las mariposas amarillas sigue volando sin límite alguno en el corazón de las personas. Pero también de cómo el amor que Gabo les puso a sus letras fue tan profundo que incluso varios años después de su muerte, la única soledad que se escucha sobre él es la del título de su novela, porque “sin importar de qué generación seas, país o región, un libro de este autor colombiano siempre será una grata compañía”.

Laura Almeciga Avellaneda

Alzas exageradas



Vengo de hacer mercado, aterrado de su altísimo costo. Las mercancías han incrementado su precio exageradamente, sin que autoridad alguna intervenga en su regulación.

Como vamos, tendremos miseria y hambruna en muy corto tiempo. No hay dinero ni salario que soporte la escalada de precios. Soy ajeno al patetismo, pero el alza del mercado común no tiene parangón y es obvio que causará crisis enormes.

Héctor-Bruno Fernández Gómez