El legado de Galán

Señor Director:



Hace 30 años asesinaron la esperanza de Colombia. El crimen de Luis Carlos Galán conmovió a nuestro país en sus fibras más íntimas. Su talante, su carisma, su conocimiento de los problemas nacionales y su enhiesta lucha contra el poder corruptor del narcotráfico lo catapultaron al escenario político de tal manera que solo su muerte truncó su camino a la Presidencia.

Los medios de comunicación, los padres de familia tenemos el deber ineludible de recordarles permanentemente a los ciudadanos y a nuestros hijos su legado, su lucha, su amor por Colombia, sus ideas. Él lo dijo: “A los hombres los pueden matar, pero no a sus ideas”. ¡Qué falta tan inmensa le hace Galán a este país! Estuve en su entierro, cargué su ataúd y palpé, en ese recorrido, lo que fue el auténtico dolor de todo un pueblo que despedía a su líder. Ojalá las nuevas generaciones de políticos encuentren en su legado su brújula para trabajar por una Colombia más justa, más próspera y en paz como siempre la buscó Galán. Y, al seguirlo, que no se olviden: Ni un paso atrás, Siempre adelante. ¡Y lo que ha de ser, sea!



Julio César Vásquez Higuera

¿En qué calles se pude correr?

Señor Director:



La Alcaldía de Bogotá, en su afán de engordar sus finanzas, anuncia la instalación de gran cantidad de costosas cámaras que servirán para multar vehículos que sobrepasen los límites de velocidad. ¿Cuáles son las vías que permiten esos excesos? La verdad es que todas presentan atascos desesperantes en la mayor parte del día y solamente en la madrugada se muestran transitables. El paso de tortuga en nuestra red vial es permanente. Las dichosas cámaras podrán servir más bien para ratificarle al Distrito la urgente necesidad de construir nuevas vías y mientras tanto ordenar que los policías de tránsito colaboren para descongestionar en lugar de dedicarse a la cacería de infractores del pico y placa.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Las vías de Santander

Señor Director:



Los antioqueños festejan hoy, con orgullo, la inauguración de su túnel de 8,1 kilómetros, el más grande de Latinoamérica, construido con ayuda billonaria del Gobierno central. Para vergüenza de todo un país por culpa de gobiernos anteriores y del actual, Santander tiene las perores vías de Colombia. Su ‘joya’ mayor, la autopista Barrancabermeja-Bucaramanga, de más de 64 años de construcción. Su principal vía nacional que, partiendo desde Tunja hasta Bucaramanga, es una ‘culebra’ de carretera compartida (sin separador vial), demarcada, ¡increíble!, en más de 500 kilómetros con doble línea continua o de prohibido sobrepaso, por la que transitan encaravanados el mayor número de tractocamiones del país.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Ciclistas por la ciclovía

Señor Director:



El alcalde actual nos quita cada vez más vías para dárselas a los ciclistas. Me parece un buen sistema de transporte que debe ser respetado. Pero que se protejan, que lleven casco y elementos reflectivos, y no vayan por los andenes ni por entre los carros. Otra cosa, que las motos ocupen un carril como los carros, no por medio de estos… Tal vez así se salven vidas.



Lucila González de M.

