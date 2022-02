El inicio de la lucha

SEÑOR DIRECTOR:

​

Este 21 de febrero del 2022 quedará marcado en la historia de Colombia y en el corazón de todas las mujeres fuertes que han dado su vida por este logro de la legalización del aborto en Colombia y el mundo, que han venido luchando día tras día para que se hagan valer sus derechos, opiniones y deseos, que han sido juzgadas y estigmatizadas por el simple hecho de tomar una decisión sobre sus cuerpos.

Durante años, la sociedad ha tomado decisiones sobre el cuerpo y la vida de la mujer: cómo debe vestir, en qué debe trabajar, cómo debe hablar y si debe o no ser madre. Esto último da como resultado la muerte, el abandono y la vulneración de sus derechos, por no mencionar los cientos de casos de mujeres procesadas por interrumpir su embarazo de forma ‘ilegal’.



Hoy alzo mi voz por cada una de ellas, y este es el primer paso para la lucha que aún continúa.

Valentina Sánchez Salamanca

Temor en dos ruedas

SEÑOR DIRECTOR:

​

Muchas veces, el ciudadano de a pie va a comprar una bicicleta para el uso de transporte diario, sabiendo las consecuencias que puede acarrear en la ‘ciudad de la bicicleta’. Por ende, la frase más usual del ciudadano es: “Una bicicleta que no valga tanto por si me la roban”. Respecto a esta situación, tenemos que analizar diferentes aristas, entre ellas los bicicarriles o ciclorrutas en la ciudad y el nivel de inseguridad que conllevan, ya que no tienen suficiente visibilidad en la mayoría de sectores de la ciudad, en especial cuando el biciusuario se desplaza de noche. El transporte del futuro en el país será la bicicleta, y tenemos que implementar mejores vías y seguridad para este tipo de transporte individual.

Cristian Felipe Gutiérrez Pulgarín

Médicos, sin pico y placa

SEÑOR DIRECTOR:

​

El próximo 28 de febrero vence la exención del pico y placa para los médicos y demás profesionales de la salud. Considero que el abnegado, sacrificado y dedicado trabajo de estos colombianos, salvando vidas y atendiendo pacientes en extensas jornadas -que muchos deben cumplir en varias instituciones-, amerita que tal exención sea permanente, y no solo para Bogotá sino también para todas las ciudades con esta medida. Es justo y lo merecen.



Los reconocimientos, exaltaciones y gratitud por su noble y magnánima labor no deben expresarse solo a través de aplausos, sino también contribuyendo al mayor bienestar laboral de estos honrosos compatriotas.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Trabajar en educación sexual

SEÑOR DIRECTOR:

​

Un feto de 24 semanas es un ser sintiente, con latiente corazón. Un aborto en este momento es matarlo, con dolor, arrinconado e indefenso contra el útero de su madre. Es menos cruel interrumpir su vida hasta las 12 semanas.



Sería más racional y más costo-efectivo para la sociedad y para la salud pública si se trabajara en educación sexual, anticoncepción y en la prevención de un embarazo no deseado, salvo causales previamente consideradas en este fallo.

Enrique Melgarejo R., M. D. CardiólogoBogotá