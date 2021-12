El ídolo de Huentitán

SEÑOR DIRECTOR:

La voz de una de las últimas grandes leyendas de la música ranchera se ha apagado para siempre. Vicente Fernández, convertido en mito, ha trascendido en todas las culturas, acompañando el amor, el sentimiento, el estilo y el saber tradicional y popular.

Todo un referente, este hombre mexicano hizo su leyenda en la interpretación de sentidas historias convertidas en canciones en el siglo XX, en un amplio y extenso repertorio discográfico que está grabado en la memoria de todos.



El ícono ha partido, dejando un legado inigualable, un tesoro musical como la mejor herencia de una tradición que rescata el mariachi en la cultura latinoamericana.



Momento de recordar a José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, otros grandes de la música universal. El ‘charro de Huentitán’, el ídolo, el artista, el ser humano lleno de grandeza, el símbolo de una época ha partido con sus mejores melodías.

Luis Herrera U.

Gachetá-Cundinamarca

Política con respeto

SEÑOR DIRECTOR:

No hay necesidad de meternos al rancho ajeno. Todos tenemos nuestras convicciones respecto a las coaliciones que se están formando con miras a elegir Congreso y presidente. Así que nada se ganan los olivos rajando de mala forma de los aceitunos, porque los que están con los unos o los otros seguirán fieles con su gusto. Así es que, jacobinos, trabajen por lo suyo y dejen tranquilos a los girondinos y viceversa.



Y cuando lleguen los encuentros para la controversia, procurar manejarlos y conducirlos con franco respeto a los contertulios, no olvidando que se discute sobre propuestas e ideas de gobierno, y no de rencillas personales, que en muchos son imposibles de disimular. Que a los que les gusta Marx sigan con su Marx, sin molestarse u ofenderse porque a otros les gusta Adam Smith o el inolvidable economista Lauchlin Currie.

Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

El mínimo y los pensionados

SEÑOR DIRECTOR:

Por estos días se realiza en nuestro país la ‘puja’ o negociaciones de aumento del salario mínimo de los trabajadores. Los pensionados, que por largos años de trabajo forjamos empresas, quedamos expuestos, por no tener representación alguna, al ajuste que el Gobierno decida, soportado en el IPC.



Este año aspiramos que este gobierno, al menos de despedida, haga un ajuste que nos favorezca para proteger económicamente lo que la pandemia nos dejó en nuestras vidas.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Pasaporte en doble turno

SEÑOR DIRECTOR:

Sigue colapsada la expedición de pasaportes. Sugiero respetuosamente se aproveche la infraestructura existente en las oficinas, estableciendo un horario extendido de dos turnos, de 6 a. m. a 1 p. m., y de 1 p. m. a 8 p. m., incluyendo sábados y domingos. De esta forma se duplica el servicio y se evitan costos de creación de nuevas oficinas, equipos, entre otros. También se garantiza el derecho fundamental de libre circulación, especialmente para estas fechas.

Amparo Martinez A.