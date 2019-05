El honor no tiene precio/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Me parece triste lo reseñado en su editorial 22-5-2019, ‘Acecha el dopaje’. Triste porque el ciclismo es uno de nuestros deportes bandera, que nos ha dado gloria, y es la esperanza de miles de muchachos de extracción humilde, pero llenos de coraje y de capacidades, especialmente campesinos de Boyacá, los Santanderes, Antioquia y Cundinamarca, entre otros. Muchos de ellos han enaltecido el nombre de Colombia en el exterior y por años nos han visto como los escarabajos, o los cafeteros. Ellos fueron los seguidores de Ramón Hoyos, del Zipa Forero, de Cochise Rodríguez, de Lucho Herrara, de Fabio Parra. Y han dejado, inclusive, sangre en las carreteras del mundo. Esas páginas de oro no merecen ser manchadas por el dopaje. Los pedalistas tienen que ser los primeros en rechazarlo y denunciarlo, pues el honor no tiene precio. Y porque, además, son tachuelas en el camino de los que juegan limpio.

Ángel María Aguilar

Votar bien

Señor Director:



Se hunde la reforma política en el Congreso, difícilmente serán aprobados en la Cámara y el Senado varios artículos contra la corrupción que pedíamos a gritos once millones y medio de colombianos; se van empresarios por enormes cargas tributarias autorizadas por el Legislativo y paralelamente leemos que está en vías de aprobarse la asignación a parlamentarios del 20 % del presupuesto nacional y en firme la doble instancia a condenados por diferentes conceptos. Pésima impresión deja ante la opinión pública la labor que adelantan todos los estamentos de la dirigencia del país, pero queda la esperanza de que en las próximas elecciones la gente vote masivamente por el cambio de personajes siniestros, cuyo único interés es el de beneficiarse del poder para enriquecer su patrimonio.

Francisco Javier Cajiao G.

Bogotá

No solo prohibir el uso

Señor Director:



Salvo en un aparte de EL TIEMPO del 22 de mayo, los noticieros desde ayer, muy satisfechos, anuncian que el uso del asbesto sería prohibido en el país y muestran imágenes de varios enfermos, hoy fallecidos por culpa de este mineral. Pero, si no todos, la gran mayoría murió por causa de la producción a base de asbesto y no, simplemente, por su uso. Ellos trabajaron o vivieron cerca de fábricas a base de este producto. Si no se prohibió la producción con esta materia prima, no se ha hecho nada.

Édgar A. Godoy Téllez

Destrucción de las abejas

Señor Director:



Es inconcebible que en una región productora de café –como lo es Montenegro, Quindío– sucedan hechos como los que se han venido denunciando sobre la destrucción de las abejas productoras de miel. Se han pronunciado pequeños dueños de colmenas, pero ninguna autoridad lo ha hecho. ¿Allí no hay alcalde, personero ni juntas de acción comunal? Las abejas polinizan todas las flores de las diferentes plantas para que haya mayor producción en todo el sistema, incluyendo el café, propio de la región donde ocurrió el desastre. Ojalá los gobernadores, alcaldes y demás autoridades tomen nota y, lo más importante, correctivos.

Gabriel Vanegas Cantor