SEÑOR DIRECTOR:



Siguen cayendo jefes de las disidencias, como ‘Mayimbú’, que ha sembrado terror en Cauca. No debe uno alegrarse por la muerte de un una persona, pero cuando caen delincuentes que hacen tanto daño, que son azote social y tuvieron la oportunidad de volver a la legalidad, se siente un inevitable alivio, pensando, sobre todo, en las víctimas.

El ideal es que no se llegue a enfrentamientos en que caen de un lado y otro, pero las fuerzas del Estado están obligadas a defender a los ciudadanos. Qué desgracia ha sido para nuestro país el narcotráfico. Porque casi todo se reduce a este negocio, que es tan lucrativo como dañino en todo sentido. Todo lo corrompe, todo lo permea, todo lo daña, hasta la misma vida, tanto de los traficantes como de los consumidores, así como la tranquilidad de millones de familias. Y aun la biodiversidad, porque contaminan y talan. Por eso hay que combatir ese negocio. Tal vez creando mejores condiciones sociales sea un buen principio. Qué enorme tarea tiene el nuevo Gobierno. Ese es el gran reto.

José Francisco Piñeres

Bogotá

Contra la robadera

SEÑOR DIRECTOR:

​

El candidato Hernández tiene como bandera de campaña eliminar “la robadera” para disponer de caja que le permita asignar estos recursos al bienestar de los más necesitados. En el caso de ganar, esta promesa debe ser realizada en el corto plazo, teniendo en cuenta la expectativa creada por sus votantes. Mi sugerencia es que desde el inicio de su mandato las compras de bienes y servicios el Estado se realicen a través del programa ‘Colombia compra eficiente’ y los contratos estatales se celebren mediante la aplicación de pliegos tipo. Estas dos modalidades le permitirían ahorros millonarios nunca vistos en la historia del país.



De otro lado, diseñar desde el primer día una campaña relacionada con la sanción social no solo a los rateros, sino a sus cónyuges, que se hacen los de la vista gorda ante el crimen cometido por sus parejas. Se necesita voluntad política.

Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá

Regalías y corrupción

SEÑOR DIRECTOR:

​

Según un informe de Cerrejón publicado en EL TIEMPO (28/5/2022), esta empresa generó para Colombia, en el 2021, 1,38 billones de pesos por el impuesto sobre la renta y pagó 383.000 millones por regalías. Estas equivalen a casi cuatro veces el presupuesto del departamento de La Guajira para la vigencia 2022, aprobado por la Asamblea Departamental. Vemos con claridad que las riquezas de este territorio y las regalías que vienen entregando las empresas mineras no han impedido que la península ostente el vergonzoso primer lugar de pobreza en Colombia, con un índice de más del cuarenta por ciento de familias que no tienen acceso a una canasta con la alimentación básica.



Tenemos dos candidatos populistas que esgrimen la bandera anticorrupción. Quienquiera que gane deberá comprometerse a acabar con esta situación en la cual convergen tantos males. Servir a la Nación debe ser la consigna, y no el andar buscando estrategias malsanas para destruir al candidato contrincante.

Richard Field Altahona