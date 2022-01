El gran damnificado

SEÑOR DIRECTOR:

La incapacidad de las administraciones de la ciudad de Bogotá para resolver el caos de la movilidad se la terminan cobrando al usuario del automóvil. Ahora la Alcaldía, ante la falta de soluciones viales, agravada durante el presente mandato, decidió ampliar el pico y placa a quince horas diarias. Eso sí, la actitud alcabalera de nuestros gobernantes, sin importar cuánto afecte el tráfico vehicular, permite, si usted paga la excepción, usar el automóvil.

La pregunta que nos hacemos los usuarios, juiciosos pagadores de impuestos, es si el menor uso del carro durante el año se reflejará en una reducción proporcional del pago de los impuestos de rodamiento, seguros, revisiones técnicas, etcétera.



Ojalá, aprovechando el menor flujo de autos, se repare la malla vial de la capital, que está destrozada.

Mario Patiño Morris

Saber elegir

Finalizado el 2021, todos los colombianos pensamos con el deseo sobre el nuevo año. El 31 de diciembre auguramos para el 2022 el mejor de los mundos a nuestros familiares y amigos, y despertamos el 1.º de enero con planes que exigen mucha voluntad para su cumplimiento.



Paralelamente, debemos pensar que este año electoral puede ser nuestro cómplice si votamos bien, o el inicio de una pesadilla que destruirá nuestros sueños si nos equivocamos. Los invito a proyectarnos al 31 de diciembre del 2022 y empezar a actuar en consecuencia, reuniéndonos en familia y con amigos para estudiar las diferentes opciones con inteligencia, pensando en el futuro de nuestros hijos y nietos. Hay con quién, pero nada es gratis, debemos saber elegir.

Gabriel Remolina

Nadie sin tapabocas

Ómicron, covid-19, delta y quién sabe cuántas otras variantes están entre nosotros, y aún faltan casi 10 millones de vacunas para que se dé la llamada inmunidad de rebaño. Aunque hay que reconocer el esfuerzo para vacunar a más colombianos, ahora la culpa recae sobre aquellos que por diversos motivos no quieren inmunizarse. Yo creo que se debe extremar la exigencia del carné. Son respetables las posiciones y creencias de los demás, pero primero está el bien general por encima del individual.



Otra cosa que se necesita es desplegar una ‘ofensiva’ para el uso del tapabocas, por ejemplo. Es increíble la cantidad de gente que no lo usa o lo usa mal. Así mismo se necesitan campañas a través de todos los medios para que se cumplan todos los protocolos, pues los contagios van creciendo a una media de más de 12.000 diarios. Eso nos debe preocupar, incluso asustar.



Lo que ya vivimos, en especial el primer semestre del 2021, fue cruel y doloroso en nuestro país. Muchas personas perdieron la batalla, y las UCI vivían atestadas. Eso no podemos repetirlo. Pero depende de todos, y las autoridades tienen que hacer el mayor esfuerzo. Cada alcaldía, cada gobernación debe tomar medidas urgentes. Por ejemplo, en el transporte aéreo y terrestre, en especial en estos retornos. Lo principal: nadie sin tapabocas. Allí, las empresas también tienen una responsabilidad grande. Más esfuerzo.

Pedro Samuel Hernández