El emotivo mensaje del Papa

Señor Director:



Me refiero a su gran editorial ‘Urbi et orbi’ (28-03-2010). El mensaje del papa Francisco fue oportuno y extraordinario. Lo requería la humanidad en momentos de tanta incertidumbre, porque él es un hombre sabio, prudente, que sabe poner las palabras en el justo lugar; porque, además, es un líder espiritual que se ha ganado respeto y confianza a través de luchas duras dentro de la Iglesia.



Pero hoy, cuando el mundo está con miedo ante tanta pérdida de vidas por esta “tempestad”, como él dijo, el pontífice trae una oración con mensajes de esperanza y de fe, de unidad, de hermandad, que reaniman. La de la plaza de San Pedro fue una escena conmovedora e inolvidable.Lucila González de M.

* * * *



Señor Director:



Sí. El mensaje del papa Francisco fue contundente, alentador, trascendental, humanista, pero también lleno de esperanza y confianza.



Sin solidaridad mundial, empezando por cada país, los humanos estamos en camino, conscientemente, a la extinción. Sin dramatismo. Estamos destruyendo el planeta, nuestro hogar, y nos destruiremos politizando y coloreando torpemente hasta la tragedia de la pandemia.



Si no elegimos la solidaridad como idioma universal entre nosotros, todos, en meses o pocos años no habrá futuro para los nietos y nietas de hoy.Ilse Bartels L.

La extinción de dominio

Señor Director:



Hace tiempo que me pregunto si algún funcionario público leerá el Foro del lector de EL TIEMPO, donde muchas veces se hacen propuestas muy interesantes en favor de la comunidad. Es el caso de la carta que aparece el sábado 28 de marzo, firmada por Jaime Montoya, titulada ‘Otra financiación’.



Creo que la mayor parte del país no sabe que la famosa e inteligente ley de extinción de dominio que faculta al Estado para expropiar los bienes mal habidos de tanto malandrín que nos hizo mucho daño toma 16 años para hacerse efectiva ¡Increíble!



Me pregunto por qué, cuando ese dinero es imperioso recuperarlo para atender a tantos colombianos que sufren necesidades en el país. Y más aún en las circunstancias que está viviendo el mundo a causa de la crisis desatada por el coronavirus. ¡Sería bueno saberlo!



Haydée A. Chiapero B.

Bogotá

Dos glorias que se fueron

Señor Director:



En el momento menos pensado se nos fueron dos baluartes del arco y casi al mismo tiempo con igual edad, a los 93 años: el ‘Caimán’ Sánchez, famoso por el 4-4 de Arica (Chile), y Amadeo Carrizo, del River Plate, equipo en el que se inició Falcao y del cual era fiel hincha. Además de las hazañas protagonizadas en la Selección Colombia y de los equipos a los cuales perteneció, fueron muchas las glorias que nos dio el gran arquero colombiano.



El argentino fue portero de Millonarios, equipo que en otra época era una alegría verlo jugar pues sus integrantes tenían garra en la cancha y así consiguieron varios campeonatos. Que el Todopoderoso les haya abierto las puertas de la vida eterna. Gracias por las grandes satisfacciones que nos regalaron.Tito Rovira

