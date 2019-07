El ejemplo del campeón Egan / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Ojalá que el triunfo deportivo de nuestro compatriota Egan no se registre solamente como un colectivo espasmo emocional. Su muy merecida victoria es un original modelo digno de seguir porque es un triunfo del espíritu humano en su máxima expresión. Disciplina, tenacidad, fe y coraje apenas lo describen opacamente. Las cualidades de Egan las hubiera podido usar igualmente en cualquier disciplina o campo del saber si así lo hubiera decidido, porque ese es el metal y mérito de los auténticos campeones. Luego nos resta es conjuntamente quitar de la vía de nuestro destino nacional la avalancha de corrupción, ineptitud y violencia que históricamente nos ha impedido el paso hacia el desarrollo integral de la nación. Esto necesariamente implica que quienes causaron esa avalancha tengan la gallardía de hacerse a un lado para que nuestros mejores compatriotas tomen el timón de nuestro destino nacional.

Jorge Porras

Bogotá

Elegir con responsabilidad

Los bogotanos tendrán, otra vez, la mayúscula responsabilidad de elegir alcalde; obviamente, debe ser de la línea de respeto y altura en cuanto a la continuidad de políticas públicas que en este cuatrienio han tenido éxito. Si no es así, la capital entraría a perder en su estabilidad y seriedad con las buenas proyecciones que tiene en este momento. Bien lo dice su editorial ‘Primero la ciudad’ (28-7-2019): “La contienda electoral admite recriminaciones y llamados de atención; lo que no es dable es utilizar falacias para llevarse por delante los avances de una ciudad con el sofisma de que ello entierra a un rival político, cuando es el ciudadano quien está de por medio y paga las consecuencias”. Ojalá se elija un alcalde que solo piense en trabajar con ímpetu porque, como bien lo anota el editorial en comento, “la popularidad jamás será compatible con la responsabilidad a la hora de tomar decisiones”.

Rogelio Vallejo Obando

‘Un problema mayor’

Acerca del editorial (26-7-2019) sobre la violencia contra los niños, lo más grave es que cuando uno como maestro indaga a los niños sobre su situación, es muy difícil encontrar alguno que no haya sido o esté siendo maltratado por los padres o padrastros. Niños, niñas y adolescentes confiesan sus angustias, no solo por el maltrato sino por la soledad en que se encuentran; al preguntarles qué les piden a sus padres, la primera respuesta es que se interesen por ellos, los quieran, los abracen, no los maltraten o estén más pendientes de ellos en cuanto a sus problemas escolares. Muchas veces desean estar en la escuela para librarse del maltrato de sus padres, pero se encuentran también con el otro maltrato, el matoneo de sus compañeros, y ahí entra la angustia del maestro: no tiene tiempo por el exceso de estudiantes a cargo, y si pide ayuda a orientación, muy poco se puede hacer, pues cuando un orientador atiende hasta tres mil estudiantes es imposible. Por eso nos causa estupor cuando se denuncian los billones de pesos que se roban los politiqueros, dineros que serían fundamentales para ofrecer un mejor ambiente a tanto niño maltratado que llega a la escuela.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá, Cundinamarca