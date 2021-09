El ejemplo de los paralímpicos

SEÑOR DIRECTOR:

​

Me refiero a su editorial ‘La gran hazaña del año’ (7-9-2021). Sí, señor: esa gran hazaña la han alcanzado nuestros deportistas paralímpicos en Tokio (Japón). Es admirable lo que han logrado: 24 medallas en estas competencias no se consiguen todos los años. Ni todos los países. Aquí converge lo que debe haber para todos los empeños grupales, de sociedad y de país. Hay esfuerzo individual sin límite, hay ayuda del Estado, a través del ministerio del ramo, y hay empresa privada, porque también algunas ayudan. Esa unión es vital.

Así tiene que ser. Y tienen razón los que dicen que el deporte es parte esencial para los pueblos, pues no solo nos da esa imagen positiva que tanto necesitan países como el nuestro, tan golpeado por el narcotráfico y sus secuelas terribles, sino un positivo estado anímico. Esa alegría de la gente es importante para los demás emprendimientos. El deporte une y da alegrías, eso es claro. Además, es una oportunidad para miles de jóvenes, muchas veces sin horizonte

.

Por eso, Colombia debe crear más escenarios y escuelas deportivas. Tomemos este ejemplo de los atletas paralímpicos como un punto de partida, y que siga el apoyo para ellos y para los demás atletas.

José Francisco Piñeres

Bogotá

Pico y placa solidario

SEÑOR DIRECTOR:

​

Para todos es claro que el tránsito vehicular en Bogotá es un caos total por muchas razones: no hay nuevas vías, pero si aumento del parque automotor, el destrozo de las mismas que lo hace más lento cada día, la circulación de los ciclistas por la calzada –teniendo paralela una ciclorruta-, la ausencia de policías de tránsito, el desplazamiento de buses casi vacíos del SITP que circulan por todas las calzadas -teniendo demarcada la derecha para su uso exclusivo-. Además, los motociclistas que se desplazan a gran velocidad haciendo eses entre los vehículos y los peatones que se lanzan a la calzada a pocos metros de un puente peatonal.



Y ahora se podrá pagar para circular con carros en pico y placa, y si los para un agente de tránsito -los cuales no existen-, deben figurar en el registro de la Alcaldía para no ser multados.



Puedo ver que la medida solo beneficiará las finanzas de la Alcaldía. Ojalá fuera, por lo menos, para reparar las troneras con que cuentan cada vía y cada calle de la ciudad, aunque los ciudadanos pagan cumplidamente sus impuestos.

Amparo Ardila

Solidaridad ante las tragedias

SEÑOR DIRECTOR:

​

Mientras el país recibe grandes beneficios por las regalías del petróleo, también deberíamos despertar y solidarizarnos más con los campesinos que hoy padecen desgracias por las inundaciones y pérdidas de sus viviendas, enseres y miles de hectáreas cultivadas de arroz, arrasadas por el crudo invierno que hoy azota todas las regiones de nuestro país.



El Gobierno debería volver sus ojos, y los grandes gremios económicos, hacia esos compatriotas que lo han perdido todo y hoy viven hacinados, sufriendo hambre y frío, sin recibir una verdadera ayuda del Estado.

Rafael Antonio Córdoba Ardila