El ejemplo de Linda Caicedo

Me refiero a su editorial (21/2/2023) sobre Linda Caicedo, la deportista que a los 18 años ya mereció ser contratada por el Real Madrid, emblemático equipo de fútbol en el mundo. Ella procede de Candelaria, Valle, un departamento que se preocupa por el deporte. De aquí la importancia de seguir fomentando la educación y el deporte para orientar de manera acertada a nuestra juventud.

Mirando la otra cara de la moneda, se nos encharcaron los ojos viendo un programa de Séptimo día en el que unas niñitas menores de edad quedaban embarazadas, por falta de orientación de sus familias de precarios recursos y truncando la posibilidad de estudiar y capacitarse. Otro tanto ocurre con las niñas de comunidades indígenas, que son vendidas por dinero o sometidas por el poder de los “civilizados”. O las niñas de Cartagena que son compradas por los dólares de turistas extranjeros.

Es de destacar el triunfo de nuestra Linda, de Candelaria, para ejemplarizar su vida, para bien de nuestras mujeres y jóvenes que requieren el apoyo estatal para orientar exitosamente sus vidas, superando precarias condiciones del medio donde les correspondió nacer.

Fidel Vanegas Cantor

Taxistas y transporte particular



SEÑOR DIRECTOR:



En relación con los taxistas, sería práctico que las autoridades competentes tomaran correctivos para aplicar las normas. Y cuando alguna medida los toque, automáticamente amenacen con un paro. Ya es suficiente. Hay que amarrarse fuertemente los pantalones. Y a los señores de las plataformas, aplicarles el mismo cinturón. Como ayuda de movilización son excelentes, pero fuera de los horarios de poca movilización, en los que los precios son muy equitativos y hay seguridad de sus recorridos. Pero cuando es el horario pico, automáticamente suben sus precios en una forma descarada y abusan de las necesidades del usuario. En esto prefiero los taxis, que tienen sus mismos precios. Aun así, me quedo con las plataformas. Eso sí, con el cinturón bien puesto.

Alfonso Ramírez Melo

Comercio a alto volumen



SEÑOR DIRECTOR:



Un lector escribió sobre el comercio con perifoneo, que está prohibido, según el decreto 1076 de 2015. Pero aquí las normas no se cumplen. En Bogotá se ha vuelto costumbre comprar y vender a través de parlantes frente a edificios y casas, muchas veces a alto volumen. Traen mercado de plaza; compran chatarra, neveras, libros, etc. No se piensa en quienes están enfermos, o trabajan de noche y necesitan descansar, o quienes hacen teletrabajo. Además, estos comercios son competencia desleal frente a quienes pagan arriendo e impuestos. Ellos necesitan trabajar, pero sin perjudicar a los demás.

Pedro Samuel Hernández

