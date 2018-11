El drama de los marchantes en Tijuana / FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Un drama expuesto’ (28-11-2018) sobre los marchantes, en especial hondureños, en Tijuana. Es un drama humano, desgraciadamente no visto así, sino con tintes políticos y con odio. Nunca los dirigentes de los países, menos Trump, a quien no se le ve sentido humanitario, se ponen a pensar en el sufrimiento por la pobreza de gente que, como rebaños a los que se les acaba el alimento, tiene que buscar romper las alambradas para buscarlo. Además, cuando están en peligro por la violencia en sus países. Esto pasa y ha pasado en muchas partes del mundo. Pero antes que la gente humilde están las políticas y los intereses de partido.

¿Qué hacen ahora los 5.000 migrantes en Tijuana? Los locales les ayudarán un poco. Y allí hay gente buena, sufrida como ellos, pero no pueden ayudarlos indefinidamente. México y los países de origen deben hablar para buscar una solución.Ángel María Aguilar

Ataques a la Fuerza Pública

Señor Director:



Muy preocupantes los últimos ataques contra los integrantes de la Fuerza Pública: si van a capturar un individuo en área rural por narcotráfico, se ha presentado el hecho de que la comunidad impide el procedimiento y quema los vehículos; si están protegiendo en las marchas estudiantiles, han sido atacados con bombas incendiarias por infiltrados que se camuflan en la multitud. Ahora, en un procedimiento sobre control de combustible en Maicao, los contrabandistas procedieron a atacar con bombas incendiarias el personal que realizaba el operativo. El resultado: dos policías gravemente heridos que se debaten entre la vida y la muerte, con quemaduras de 2 y 3 grado, en hospitales de Bogotá y Barranquilla. ¿Qué están pasando? ¿No hay unas leyes lo suficientemente fuertes contra estos bandidos para proteger la integridad de los miembros de la Fuerza Pública? ¿Los derechos humanos no aplican para ellos? ¿Por qué la clase política calla ante estos cobardes ataques? En todo caso, estos actos demenciales fortalecen el espíritu y la moral de los integrantes de los uniformados.Joaquín Correa López

Reducir la accidentalidad

Señor Director:



Con la disminución de la velocidad de 60 a 50 k/h, permitida en cinco de los corredores viales más importantes de Bogotá -avenidas las Américas, Boyacá, Ciudad de Cali, calle 80 y carrera 68-, en la práctica lo más probable es que el beneficio sea más alcabalero, por comparendos, que en seguridad vial. Si su principal objetivo es reducir la alta accidentalidad y mortalidad, lo primero que debe hacerse es tapar todos los cráteres, reparar los puentes peatonales deteriorados y construir los necesarios en los sitios más críticos, optimizar la demarcación y señalización de las vías, e instituir el mantenimiento permanente en estas avenidas. Cosa que no han hecho completa ni siquiera en las emblemáticas autopista Norte y avenidas Caracas, 9.ª, carrera 7.ª y carrera 30. Ojalá algunos policías de tránsito no aprovechen para también hacer su agosto.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá