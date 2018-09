El drama de las drogas

Señor Director:



El mundo de los vicios, en especial el de la drogadicción, es tremendo. Solo en los hogares donde alguien lo padece saben de la magnitud de la tragedia, que envuelve a todos, padres, hermanos y el círculo familiar. Muchas vidas maravillosas, prometedoras, alegres se han perdido en esa oscuridad. Por eso hay que hacer todos los esfuerzos, científicos, humanos, médicos, sociales y policiales, por parar esa desgracia.

Muy bien por el presidente Duque al buscar sacar las drogas de las calles. Me gustó que se ofrezca recompensa por denunciar a los jíbaros y se amplíe para denunciar las ollas y, sobre todo, a los que envían los cargamentos hacia las ciudades. De otro lado, hay que tratar médica y psicológicamente a quienes han caído en las drogas y a sus familias. Eso es prioritario. Por favor, Presidente, no se detenga. Busquen todos los hilos que lleven a los traficantes, endurezcan penas contra los jíbaros, pues el problema del consumo interno ya no es micro, sino macro. Y de esa magnitud es la tragedia. Solo recordemos ese tenebroso ‘Bronx’ y, antes, el Cartucho. Y miremos las calles de nuestras ciudades, todos los días. Esto se lo reconocerá el país entero, Presidente...



Carmen Rosa Novoa



Señor Director:



Es hora de generar conciencia. Muchos jóvenes están consumiendo drogas que perjudican su propia salud, hasta el punto de llegar a sufrir una sobredosis. Al mediodía del pasado 7 de septiembre murió el rapero Mac Miller, de 26 años de edad; Demi Lovato fue internada por una sobredosis. Dos casos en los cuales los cantantes no superan los 30 años de edad. Así como ellos, día a día se ven muchos más de la misma magnitud y hasta más graves. Todo porque los jóvenes están cayendo en ese mundo de las drogas, del cual pocos logran salir; ellos se están perdiendo, y como no es un tema político no tiene mucha relevancia. La juventud pide ayuda, grita basta, pero nadie los escucha.



¿Cuándo será el día que tomemos en serio estas enfermedades? La mente es lo más poderoso del ser humano y no se puede tomar a la ligera.



Jennifer López Vega

Un líder capaz de unirnos

Señor Director:



Gracias al caballero y profe. A quien, con su cultura, prudencia y trabajo serio y amable, creó posibilidades y esperanzas entre sus muchachos y en todos los colombianos. Sí. Todos, porque fue el único líder capaz de unirnos a todos. A todos, sin exagerar, que con nuestra Selección fuimos uno, sin importar lo que pasara, partidos ganados, sudados, casi ganados, casi perdidos y los ganados y perdidos; cómo es la vida, ¡Colombia fue una y pacífica con Ud.! Gracias, Pékerman. Duele la despedida, pero sí, así es la vida: encuentros y despedidas, y en esos intermedios que llamamos experiencia, haber contado con usted, esté seguro, nos dejó huellas por seguir. Ojalá. Buenas canchas y buenos vientos lo lleven. Puerto Colombia siempre será su hogar.



Ilse Bartels L.

Aclaración

Por una lamentable confusión, en la edición de este domingo aparecieron dos textos casi iguales sobre el momento político que vive el presidente Donald Trump, uno en la página internacional y otro como editorial de este diario. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores.



