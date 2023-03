El Día Internacional de la Mujer

SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO, en su editorial de este 8 de marzo, recuerda la fecha vergonzante contra la mujer en EE. UU. Lo grave es que estos hechos siguen ocurriendo en el mundo, y más notable en Irán, donde ha habido masacres contra ellas por pedir igualdad de género. Más de 2.500 mujeres muertas a manos de los talibanes para que no vayan a estudiar o por protestar contra la discriminación.

En Colombia, solo desde 1957 las mujeres tuvieron derecho al voto electoral. Bueno recordarlo, ahora que se aproximan las elecciones. Las listas cerradas son un respeto por los partidos políticos organizados, y las cremalleras son equitativas con las mujeres.

De otro lado, en Colombia los feminicidios por año pasan de 300. Y muchas leyes llevan el sello de desigualdad. Cuando se habla de aborto, la condena va solo a la mujer, como si el feto fuera por el Espíritu Santo. Con los embarazos prematuros la perdedora es la mujer, pues se queda sin estudio y sin posibilidad de trabajo digno.

Los estudios de Diana Uribe y del profesor Luis Francisco Alarcón nos llevan a las raíces históricas del patriarcalismo, más conocido como machismo; lo doloroso es que perdure de manera tan acentuada a nivel universal.

Fidel Vanegas Cantor

Que se piense en la gente



SEÑOR DIRECTOR:

El Gobierno (Ministerio de Salud), las EPS, todas las instituciones que tengan que ver con el tema deben unirse, solo pensando en la gente, para solucionar la escasez de medicamentos. Ya tenemos bastante con la incertidumbre de la reforma de la salud como para vivir ahora con la angustia de que los fármacos, muchos de ellos de diario y urgente uso, no se consigan, o que toque comprarlos, después de un largo periplo por la ciudad. Y no todo mundo tiene los recursos. No se puede olvidar que la salud de la gente es un derecho fundamental, mejor dicho, la propia vida. Estas quejas de escasez vienen de hace rato. ¿No se ha actuado con la diligencia necesaria? ¿Quién responde? Por favor, aquí debe haber unión y acciones urgentes para tranquilidad de todos los colombianos.

José Francisco Piñeres

Productos nativos de los Andes

SEÑOR DIRECTOR:

Leer libros es una maravilla para escaparnos al actualizado estrés. Acabo de leer un magnífico libro titulado Cubios, rubas, ibias y papas de Boyacá: la comida de los Andes; autora, Helena Pradilla Rueda.

El conocimiento y manejo de los tubérculos andinos se remontan a siglos de estudios y prácticas, involucrando también hojas, tallos, plantas medicinales y muchas variedades silvestres.

La historia en este libro es increíble. Nos enseña cómo las familias de hace 80 años y más se fueron haciendo, con dificultad, con las tierras rocosas, que con su imaginación y esfuerzo fueron volviéndolas productivas para su sustento y poder vivir con sus numerosas familias. Lo que comían eran solo productos nativos. Ahora muchos salen corriendo cuando ven esta clase de alimentos. Afortunadamente existen personas que los aprecian y los siguen cultivando. Gracias a la autora de este libro, porque nos remonta a épocas felices.

Fanny P. de Reyes