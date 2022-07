El debate del mototaxismo

SEÑOR DIRECTOR:

El comentario de la alcaldesa Claudia López de “recoger” los mototaxis debe ser respaldada. El mototaxismo no puede considerarse medio de transporte, ya que no cumple las normas mínimas. Violan las reglas de tránsito, cobran lo que se les antoja, y quien usa este servicio está expuesto a accidentes. Quizás la Alcaldía no ceda, por más protestas que realicen. Bogotá merece un poco de orden.Martha García Cobos

¿Por qué se obra de esta manera con las personas que sobreviven gracias a un trabajo digno? Ahora nuestra alcaldesa dice: no más mototaxis. ¿Será que ya les tiene a todos un buen trabajo o una fórmula para iniciar otra fuente de ingresos? ¿Habrá pensado nuestra alcaldesa de qué van vivir y cuántas personas directa e indirectamente viven de este trabajo?



Si están ahí y su gremio sigue creciendo, la pregunta del millón es por qué. Porque la ciudadanía los necesita debido a la deficiencia de nuestro sistema de transporte.

No tengo ningún vínculo con los moto- taxis, pero me duele que sean indolen- tes con un gremio que creció y, ahora que está grandecito, lo “echan de la ca- sa para que se rebusque por otro lado”.

Alfonso Ramírez Melo

¿Y al pueblo quién lo protege?

En las noticias encontré algo que no podemos pasar por alto. El Gobierno pide rodear a las Fuerzas Armadas, pero ¿al pueblo quién lo protege? Si bien es cierto que hay una matanza de policías, lo que es muy grave, sus autores deben ser perseguidos a ultranza y hacerlos pagar por sus crímenes. Pero ¿por qué la población civil no es digna de un poquito de respeto y protección, en igualdad de condiciones, como ellos hoy la piden a los cuatro vientos?



La cifra de asesinatos de excombatientes ronda los 300, y la de los líderes sociales alcanza los 4.000 en los últimos años. Y seguimos sumando...

José Uriel Pérez B.

La ley es para todos



Se ha esgrimido la tesis de que no hay razón para que los pensionados no estén sujetos a impuestos sobre la renta en la misma forma que los asalariados.



Debe tenerse en cuenta que existe la norma, que ha sido siempre respetada, de que a ningún asalariado se le pueden desmejorar sus condiciones de trabajo después de contratado. Por consiguiente, se debe respetar igualmente la norma con los pensionados.



Además, si se gravan las mesadas superiores a diez salarios mínimos, Petro estaría incumpliendo su promesa de no afectar a personas naturales con su reforma tributaria, salvo los evasores y los más ricos de Colombia.



Una pensión de diez salarios mínimos no convierte a un pensionado en evasor ni en un miembro de la élite. Sigue siendo un colombiano de clase media que tiene que dedicar mensualmente la mitad de su mesada a la salud de su familia, si se tiene en cuenta que le descuentan 12 % por salud y que el seguro de medicina prepagada sube vertiginosamente a $1’700.000 por persona después de los 70 años.

Pedro Pastor Polo Verano