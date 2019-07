El caso Andrés Felipe Arias / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



En el caso Andrés Felipe Arias, lo político cuestiona a fondo lo institucional, aunque para el observador de a pie, el proceso del Fiscal, el fallo del Procurador y la condena de la Corte se dieron en derecho. Condición que se propone ser revisada en una eventual segunda instancia en aras de la claridad.



Pero abrir la caja de Pandora para que se beneficien delincuentes de todos los pelambres desprestigiaría más aún el Congreso y la clase política, que estarían beneficiándolos, poniendo en grave riesgo la institucionalidad. En su lugar, se podría legislar para abrir una nueva instancia en la JEP y ventilar circunstancias puntuales bajo las condiciones de verdad y reparación, relacionadas con conflictos políticos mayores que pueden desencadenarse, dada la peligrosa polarización que induce el caso.

Carlos H. Quintero B.

Ludopatía: el mal silencioso

SEÑOR DIRECTOR:



Durante 14 años sufrí una adicción al juego. Y, como usted lo menciona en su editorial ‘De cara a las apuestas’ (16-7-2019), el vicio me atrapó a los 22 años, cuando el cerebro se está formando. Fue muy doloroso, y por fortuna logré manejar la enfermedad y hoy enseño en colegios, universidades, y -a partir de mis vivencias y el proceso que viví- apoyo a personas adictas.

Escribí un libro, Desahógate-Despierta ya, que a partir de lo testimonial e investigación habla sobre las adicciones y de qué manera las emociones, un mal manejo de ellas, complican la vida del adicto.

Carlos Sánchez Ortiz

Los inmigrantes venezolanos

SEÑOR DIRECTOR:



Qué mal tan grande se les está haciendo a los centenares de miles de venezolanos que deambulan por las calles de nuestras ciudades y pueblos pidiendo una limosna y teniendo como medio lastimero a centenares de niños. No hay derecho a tanta infamia generada por un gobierno al que pareciera que solo le importan sus intereses personales en contra de millones de habitantes expulsados para otros países, en condiciones miserables y ruines. Pero ¿por qué se les está haciendo daño? Pues se están acostumbrando a vivir con los 60.000, 70.000 pesos o más que recogen a diario, desde luego, en condiciones inhumanas, pero que, a decir de ellos mismos, es mucho más que lo que pudieran ganarse en un trabajo normal con un salario mínimo y sin descuentos de ninguna índole. ¿Cuál será el porvenir de esos miles de niños? El estado o las instituciones tienen muchos trabajos por hacer, ejemplos: barrer, podar árboles, participar en diferentes campañas pedagógicas etc. Claro, si las honorables cortes lo permiten. Pero no seguir auspiciando la improductividad y la mendicidad.

Gerardo Prada Ahumada

Propuesta para los taxistas

SEÑOR DIRECTOR:



Quisiera recordarles a las empresas de taxis de la capital y a la Administración Distrital sobre la necesidad de construir una especie de paraderos para que los taxistas puedan descansar e ir al baño, para que no estén dando el deplorable espectáculo de los taxistas orinando

en cualquier avenida, poste, árbol o parque que encuentren a lo largo y ancho de toda la ciudad, sin que les importe el día o la hora.

Óscar Pedraza Morales