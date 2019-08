El cannabis en la medicina

Señor Director:



“Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre”. El señor Sergio Muñoz Bata, en su columna del martes 20, menciona todos los males que aparentemente ha tenido la legalización de la marihuana en California. Sin demeritar sus fuentes, quiero, en mi condición de médico e investigador sobre el tema, referirme solo a un párrafo de su escrito.

El cannabis puede tener muchas propiedades beneficiosas para el manejo de diferentes patologías que se están investigando, desde la ciencia básica hasta la clínica. En particular resaltamos el estudio de Alexander (2016), en el cual muestra los hallazgos en estudios experimentales con animales. Y, aunque en los humanos no se tiene una evidencia contundente, son llamativos el número de investigaciones que se están realizando (alrededor de 850 estudios clínicos en la página de Clinical Trials) y el aumento importante de artículos en las revistas especializadas.



Es cierto que los resultados pueden ser contradictorios, pero, a su vez, son alentadores para algunos pacientes que no han visto ninguna mejoraría con las medicinas alopáticas tradicionales. En epilepsia, por ejemplo, los estudios con CBD disminuyen significativamente las crisis en pacientes con cuadros refractarios a otros medicamentos. El dolor neuropático, crónico e incapacitante, puede aliviarse en más de un 50 %, sin un aumento significativo de los efectos adversos frente a placebo u otros analgésicos. Los pacientes con espasticidad debida a esclerosis múltiple experimentan al menos una percepción de mejoría. Las náuseas y el vómito de los afectados por diferentes cánceres mejoran significativamente en comparación con otros antieméticos. En patologías mentales como ansiedad, estrés, y aun en algunos casos de psicosis, se ha evidenciado mejoría del cuadro clínico. Y es muy probable que problemas del sistema digestivo también se beneficien con esta medicación.



Es claro que hay que ser cautos. El cannabis tiene, al igual que otros medicamentos, desventajas como eventos adversos indeseables, posibles problemas en el neurodesarrollo, interacciones con otros medicamentos, alteración de otros neurotransmisores, etc. Por esto, los estudios deben continuar, ser de mayor calidad, evaluar los efectos a largo plazo, establecer la combinación más adecuada y adecuar las dosis, entre otras.



Alberto Vélez van Meerbeke, M. D., M. Sc.

Neurólogo pediatra, epidemiólogo

Grupo de Investigación en Neurociencias, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario

Reforma de la justicia

Señor Director:



Tuve que revisar más de una vez la información. A raíz de las liberaciones de personajes comprometidos con la justicia, originadas en los vencimientos de términos, algunos senadores están recomendando una reforma de la justicia. Alcancé a pensar que era un chiste. ¿Olvidan los señores padres de la patria que son ellos quienes se han opuesto un sinnúmero de veces a tramitar reformas de la justicia sugeridas en los diferentes gobiernos? En el Senado y en la Cámara no se aprueba nada que vaya en contra de los intereses de los legisladores. Ejemplo de lo anterior es la ley anticorrupción.



Mario Patino Morris

