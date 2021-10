El camino empedrado de Martha Sepúlveda

SEÑOR DIRECTOR:



Morir dignamente sin sufrir, sin tener que esperar, cuando el tiempo ha terminado, sin esperanzas, cuando no hay nada que hacer ni solución alguna, sin alivios a los dolores de una enfermedad crítica o vivir con un dolor inmenso que ningún fármaco pueda aliviarlo, es el dilema para quienes exigen la eutanasia. Los pacientes terminales como Martha Sepúlveda no desean milagros. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) no es una enfermedad que se puede sanar.

Sabemos que la misión de un buen doctor es darles motivación a sus pacientes, darle esperanzas, decirles que todo va a estar bien, pero hay que ser realistas con sus situaciones. Martha busca que la dejen descansar de un dolor que no se pueden curar, de una enfermedad que no se puede sanar. Martha busca el camino al cielo.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Respeto por el ciudadano

SEÑOR DIRECTOR:



Cada vez es más frecuente que ante una llamada para consultar alguna situación, pedir una cita médica, efectuar en reclamo, o cualquier emergencia que refiera llamar a entidades bancaria, médicas o empresariales, contestan, si uno está de buenas, a las no sé cuántas marcadas. Luego le ponen la grabación acompañada de fondo musical y la consabida perorata de “nuestros asesores están ocupados, espere un momento”, hasta superar los 15 o más de veinte minutos. Si logramos que nos contesten, nos piden cedula, correo electrónico, número celular, dirección de residencia y empieza la aventura de explicarle al asesor nuestra necesidad, y la respuesta es “discúlpeme un momento vamos a verificar la información”. Pasan 5 minutos o más y... “gracias por su tiempo, seguimos verificando la información...”. Pasan otros 5 o 10 minutos, nos dan las gracias por su tiempo, y… la llamada se corta. Por favor, respeto por el tiempo del ciudadano, por su salud mental, física y emocional.

Jorge Trujillo Mejia

Inhabilitar celulares robados

SEÑOR DIRECTOR:



Es inaudito que miles de ciudadanos sean atracados violentamente día a día, muchas veces a costa de sus vidas, para robarles un celular. Quiero dejar una pregunta a los fabricantes o representantes de estos aparatos: ¿no existe algún mecanismo que se pudiera implantar para que, en el caso de robo o pérdida, éstos quedaran totalmente inhabilitados e inservibles? Estoy seguro de que, con la tecnología con la que hoy cuentan los celulares, podrían introducir un chip o algo por el estilo que destruya la posibilidad de ser reutilizados.

Hernán Chaparro Plazas

Cajas para adultos mayores

SEÑOR DIRECTOR:



El Ministro del Trabajo, Angel Custodio Cabrera, para reactivar la economía, abrió la línea de turismo y recreación de las Cajas de Compensación con afiliación gratis para los adultos mayores pensionados. Este grupo etario puede darle mejor uso a las grandes infraestructuras hoteleras, que permanecen desocupadas de martes a viernes. Si ésta idea se hubiera puesto en marcha hace tiempo, se habría evitado la quiebra y cierre de algunas de estas Cajas por falta de ingresos.

Fauner Romero