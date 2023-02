Señor Director:



“A más coca, menos paz”, dice el expresidente Duque. A finales de su gobierno se habla de un poco más de 200.000 hectáreas. El narcotráfico es el problema más grande que tiene Colombia, pues de él se desprenden casi todos nuestros males. El crimen, la pérdida de valores, de vidas en el vicio, corrupción, etc. Y es la mata el origen de la cadena delictiva. Ahí está el reto, en que el Estado haga presencia en las zonas. Hay que sustituir a como dé lugar. Hay que erradicar a toda costa, con medidas de protección para quienes se dedican a ello. Y que haya justicia, porque si los narcotraficantes saben que pagarán poco, el negocio crecerá. Este es el azote de Colombia y se necesita golpearlo con todas las herramientas del Estado.

Dagoberto Castaño Paredes

Ciclomotos y contaminación



Señor director:

Los bogotanos sentimos a diario un efecto contaminante, sin que se vea solución por parte de la Administración. A nuestro paso circulan ciclomotos con motor de 2 tiempos, los cuales están prohibidos. No solo se asimilan a una moto, no tienen registro, no usan placa, no pagan impuestos, no tienen Soat, no cumplen con las normas de tránsito. No solo contaminan el aire que respiramos, sino también con el ruido a veces ensordecedor, sin importar el efecto contra el ciudadano. Cuando hablan de contaminación, de políticas ecológicas y cuidado del medioambiente, del día sin carro, todo suena muy bonito, pero ¿cuál es la realidad? ¿Por qué nadie hace nada con el tema de las bicicletas motorizadas? ¿Hasta cuándo permitirán su circulación?

Eduardo Acosta Peñaloza

Nuevo dispensario



Señor Director:



No solo hay que criticar lo malo, sino también reconocer y exaltar lo bueno. El dispensario de los medicamentos formulados por la EPS Sánitas y otras instituciones de salud, Cruz verde, acaba de ampliar su atención con una nueva y amplia sede en Bogotá (Orquídeas, calle 161 con avenida 19), mejorando la agilidad y la eficiencia del servicio. Qué bueno que, a pesar de la actual situación nacional de decepción e incertidumbre por cuestionables y confusas decisiones, anuncios y proyectos de ley gubernamentales, haya empresas que no se retraigan ni pierdan la fe en la prevalencia de nuestra vocación republicana e institucionalidad democrática. Construir, no destruir; mejorar, no arrasar; corregir, no empeorar, y acabar con lo malo, no con lo bueno, es lo que el país clama convertir en propósito nacional.

Luis Iván Perdomo Cerquera

En salud como en el aseo



Señor director:



Cuando el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, utilizando como argumento que los concesionarios privados del sistema de recolección de basuras y aseo tenían utilidades de miles de millones de pesos que podrían ser para el Distrito, logró, a través del Acueducto, que el Distrito directamente se encargara de esta labor en uno de los sectores de Bogotá. El resultado final fue una disminución apreciable de la calidad del servicio en dicho sector y unas pérdidas millonarias. Si se aprueba, tal como está planteado, el proyecto de reforma del sistema de salud presentado por el Gobierno, creo que va a ocurrir algo análogo.

Augusto Daza

