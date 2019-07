El asesinato de policías

Señor Director:



Muy preocupante lo que sucede en Bogotá, donde están matando miserablemente a estos servidores públicos que salen a prestar servicio para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las comunidades. Ante el asesinato del intendente Patiño a manos de unos delincuentes que le dispararon desde una camioneta cuando la patrulla intentaba retenerlos para su identificación, se ha visto una reacción inmediata de la institución; las investigaciones dieron sus primeros resultados, y ya ubicaron el vehículo.

La comunidad le rinde homenaje a este héroe anónimo, cuyo único pecado fue salir a cumplirle a la sociedad. ¿Hasta cuándo los delincuentes seguirán asesinando a sangre fría a los policías? Paz en la tumba de los uniformados y fortaleza a sus familias.



Joaquín Correa López

¿Pasó de moda el Llano?

Señor Director:



Después de que el Presidente durmió una noche en Guayabetal, vuelve el silencio sobre la única vía decente a media Colombia. Los pasajes en avión siguen por las nubes. Los materiales de construcción, todos los días al alza, paralizando la construcción. Uno se pregunta por qué tenía los más altos peajes de Colombia, y nada que la reparan. Según geólogos independientes, el permanente sobrepeso de los carrotanques con petróleo y su vibración también fueron los determinantes para aflojar la joven cordillera. ¿Cuánto vale el petróleo que sacaron de los Llanos, qué se hizo esa platica? Desde que nos determinaron como Territorios Nacionales, somos como el cuarto de san Alejo de Colombia. El Llano no le ha importado a ningún presidente. Solo en elecciones.



Carlos Rojas Rangel

‘Minimizar los riesgos’

Señor Director:



Su editorial del 19-7-2019 habla con acierto de “minimizar los riesgos”. Pero nos quedamos a mitad de camino porque así, la Corte Constitucional, que legisla so pretexto de interpretar la ley, permitió “correr la cerca”; el presidente Duque, como cabeza del Ejecutivo, va a disponer hacer consulta al Consejo Nacional de Estupefacientes para ordenar que los aviones fumiguen los terrenos donde se encuentran más de 200 mil hectáreas sembradas de coca y marimba, que se han convertido en el paraíso de los narcotraficantes.



Le pido al presidente Duque que cambie la herencia que nos dejó el gobierno pasado en este aspecto y proceda, sin más dilaciones, a ejecutar lo que la Corte le ha permitido hacer en bien de la tranquilidad y salud de los colombianos.



Estoy llegando a la cuarta generación educada por Darío Echandía y Antonio Rocha, quienes eran muy claros en enseñarnos que cada poder del Gobierno tiene su propia órbita para actuar, pero, en este caso, el Ejecutivo se está quedando corto para hacer lo que debe ejecutar.



Hernán Peñaloza Castro

