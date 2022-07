El acuerdo nacional

SEÑOR DIRECTOR:



Como bien lo dice su editorial 'Importante encuentro' (30-6-22), el hecho de que entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe se haya acordado mantener un canal de comunicación es una buena noticia para el país. Qué sorpresivo, tranquilizador y de buen augurio que el primer mensaje del presidente electo en su discurso de victoria haya sido el de la reconciliación, convocando al país a un acuerdo nacional y, consecuentemente, buscando acercamientos con la dirigencia política y empresarial, en cumplimiento de su promesa de no usar el poder en función de destruir a los oponentes.

La respuesta a este buen comienzo no debe ser la oposición irreflexiva ni a rajatabla, sino patriótica, constructiva y de respaldo y apoyo a las iniciativas gubernamentales benéficas para el país. Para bien de nuestra nación, ojalá el nuevo gobierno logre la más armoniosa y favorable conciliación política e interinstitucional, y se gane la credibilidad, confianza y buena voluntad de todos los colombianos. Convirtamos en propósito nacional la construcción mancomunada de un mejor país.

Luis Iván Perdomo Cerquera

El Gobierno apoyó a la Comisión de la Verdad

SEÑOR DIRECTOR:



El Presidente Duque recuerda en su encuentro con el Padre Francisco De Roux y los miembros de la comisión de la verdad el apoyo institucional, presupuestal y financiero que en su cuatrienio recibió la Comisión para el esclarecimientos de las causas del conflicto, que tanta tristeza y lágrimas le han traído al país. Ese apoyo es una verdad que nadie debe olvidar en sus análisis sobre la gestión institucional del gobierno Duque, en relación con la construcción de la paz. Además de que aceptó extender el tiempo de la comisión. Es claro y tajante al afirmar que “a la luz del derecho no existen crímenes que tengan atenuantes ideológicos por parte de quien los perpetra”. Le agradeció el presidente Duque al Padre De Roux el recibo del documento preparado por las fuerzas militares y de polícia para contribuir también a la búsqueda de la verdad.

Rogelio Vallejo Obando

La crueldad del microtráfico

SEÑOR DIRECTOR:



Es escalofriante la noticia publicada por este diario (30-06-2015) sobre las muertes de personas que han sido torturadas, embolsadas, incineradas y espaciadas en varios puntos de la ciudad. Es increíble y doloroso que este año ya van 23 personas que han corrido esa suerte en Bogotá, especialmente hombres, varios de ellos de nacionalidad venezolana. Se dice que detrás hay bandas dedicadas al microtráfico. Sea cuál sea el móvil, termina uno pensando en la degradación de los valores, del respeto por la vida, de cómo las venganzas y el ajuste de cuentas lleva a cometer semejantes bestialidades.

En el mundo de las drogas no hay amistades, no hay lealtad, no hay humanidad, porque hay mucho dinero de por medio. Eso lo deben pensar muchos antes de entrar en ese torvo ambiente. Por más necesidades, siempre hay caminos y una luz de esperanza antes que caer en manos de las mafias. Se necesita mucha más investigación, golpear las ollas y ver de dónde proviene la droga, cómo entra a las ciudades.

José Francisco Piñeres