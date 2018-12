El acuerdo en las universidades / FORO DEL LECTOR

Señor Director:



La mayoría de los colombianos, sobre todo los padres de familia que tenemos hijos en universidades públicas, estamos de acuerdo en la mayoría de los planteamientos expuestos en el editorial ‘Acuerdo fundamental’ (17-12-2018).



No hay duda de que el pacto logrado entre estudiantes y Gobierno sobre presupuesto de educación pública es trascendental. Pero también debemos decir que el Gobierno no obró oportunamente para evitar la pérdida de más de dos meses de clases en las universidades estatales.



Lo anterior lo demuestra el hecho de que después de 10 protestas multitudinarias y más de 2 meses de paro, el Gobierno por fin firmó el acuerdo económico que les permitirá a las universidades estatales aumentar los recursos para la educación superior en más de 4,5 billones de pesos en los próximos cuatro años. Aquí es oportuno recordar al filósofo griego Zenón, quien aseveró: “Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que esta sí es irreparable”.Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

¿Cómo someterlos a la ley?

Señor Director:



El ministro de Defensa dice que hoy, los grupos ilegales tienen 7.265 hombres en armas operando en varias regiones del país y que la principal tarea de la nueva cúpula militar es enfrentarlos y someterlos a la ley.



El problema es cómo someterlos a la ley si como andamos de justicia, lo más probable es que queden libres y sin judicializar por errores de procedimiento o falta de pruebas.



Desafortunadamente, mientras la nación clama el saneamiento y la reforma estructural de nuestra justicia, hoy desprestigiada por su ineficiencia y corrupción, entre los legisladores y los magistrados de las altas cortes siguen atajando cualquier intentona gubernamental en tal sentido, hundiendo los proyectos de ley. De ahí que la única opción real sea a través de una asamblea nacional constituyente.Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Le cambiaron la dirección

Señor Director:



No hay quien no suspire con tener un pisito y un gato de porcelana, y todo a media luz, como en el tango. Aunque el gato de porcelana se haya roto la nuca y la vitrola sea más inservible que un CAI, nadie se olvida de la dirección del cocktail de amor: Corrientes 348. No hay quien no sepa que el gran Sherlock Holmes vivía en el 221B de Baker Street.



Para cambiar esas direcciones inmutables, inamovibles y seculares se necesitaría un terremoto. Pero, en cambio, en esta Bogotá de Peñalosa hoy, un contratista fantasma me cambió la calle y la dirección de mi casa.



Vivía en la diagonal 55 con carrera 3.ª, pero ayer, un alegre contratista y dos asistentes vestidos de circo mexicano pasaron clavando placas que cambiaron las coordenadas, la numeración y las calles. Así, sin más. No hubo notificación, no hubo aviso, y, como en Pedro Navajas, nadie salió, nadie miró.José Joaquín Gori Cabrera

Bogotá