El acuerdo con los rectores / Foro del lector

Los rectores de las universidades públicas y el Gobierno Nacional han llegado a acuerdos prioritarios, aunque no totalmente satisfactorios, pero es un buen punto de partida para asegurar al menos el funcionamiento inmediato, pues las cifras acordadas no se acercan a la deuda histórica acumulada en funcionamiento e inversión. Merece destacarse el interés del Ejecutivo para solucionar la situación mediática y salvar el semestre académico, aunque el ideal es definir y establecer políticas de Estado que garanticen una educación de calidad.

Ahora los estudiantes tienen el compromiso de analizar las cifras ofrecidas y determinar su posición y contribución. La educación, en su condición de derecho fundamental, merece la mayor atención, inversión y financiación, pues aún quedan pendientes la alimentación escolar, la situación crítica del magisterio, la desfinanciación para investigación, ciencia y tecnología, así como el efectivo funcionamiento del Icetex, para que se convierta en una institución verdaderamente favorable a los estudiantes de bajos recursos.



Gerardo Dussán D.



Este principio de ‘Educar al joven para no castigar al adulto’ le pega al momento actual, cuando, según datos del presupuesto, al año un presidiario cuesta 10 millones y un universitario, 4,5 millones, con el agravante de que el universitario dura 5 años y el presidiario, en promedio 15, con derecho a repetir. Vale la pena insistir en el análisis juicioso de estos datos para optar por el respaldo a la educación, para acercar el día en que no tengamos presos, como ya ocurre en países que no le negaron el apoyo a la educación. Y, desde luego, donde la población tiene más oportunidades. Como se habla de que las universidades públicas tengan sus propios recursos, bueno sería que ellas hicieran todas interventorías de obras y contratos con el Estado. Se matarían dos pájaros de un solo tiro.Fidel Vanegas Cantor

Paciencia con la JEP

Si hay algo por lo que los colombianos nos caracterizamos, es por nuestra impaciencia. Esto ha ocurrido en el caso de la JEP. Muchos ya han dicho que es que todavía no ha habido sentencias de la JEP y no funciona. Este es un proceso largo, en el cual lo más importante es revelar la verdad sobre los crímenes que se cometieron en la guerra. No podemos pedir que haya sentencias en tan solo unos pocos meses de funcionamiento de la JEP. Lo que debemos hacer es esperar a que este organismo pueda llevar a cabo todos los procesos de una forma justa, y que las víctimas sean los principales beneficiados.

Kevin Hudgson Roldán

Multas a mal parqueados

Ya casi llega la Navidad y con ella, más comercio y congestiones. Y más trancones en Bogotá. Por favor, ¿será mucho pedir que la policía de tránsito no deje que los carros de todo tipo –de carga, autos, camionetas, en fin– parqueen tranquilamente en las vías principales, ocupando un carril? Que los descargues sean nocturnos. Si se aplican los fotocomparendos, no tocaría poner más impuestos y se descongestionaría la ciudad.Pedro Samuel Hernández