SEÑOR DIRECTOR:

Al leer un artículo en el periódico del martes pasado, sobre si la inteligencia artificial es un problema en las aulas, me llevó a recordar un titular del mismo periódico del 24 de septiembre de 2017, en donde el ministro TIC de la época decía: “Queremos ser primeros en generación de contenidos digitales”, lo cual también me llevó a recordar una expresión de uno de mis estudiantes que, al preguntarle como quería ver su colegio en el futuro, respondía que quería verlo con computadores que tuvieran acceso a internet y con los programas actualizados, cuestión que hoy, en pleno siglo XXI, en las instituciones educativas oficiales, aún, o es deficiente o no se tiene acceso.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, en los colegios públicos el problema no es tanto si los estudiantes realizan o no los trabajos con la ayuda de ChatGPT, sino cómo se les permite tener el acceso a la tecnología que requieren tanto los maestros como los estudiantes. Las TIC en las aulas no deben ni ser sacralizadas ni satanizadas, estas deben utilizarse responsable y éticamente para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A los niños, las niñas y los maestros no se los puede seguir marginando del acceso a la tecnología en la escuela.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Estimular la generación de empleo



SEÑOR DIRECTOR:



Sí, la estabilidad de un país está en su crecimiento en todos los pilares, siendo el principal su economía, y esta a su vez depende de la generación de empleo a través de los diferentes sectores como la agricultura, industria, construcción y servicios. Por ahora no se ve por ninguna parte un estímulo verdadero a estas actividades.

Deberían las autoridades centrales y regionales hacer algo para que los diferentes sectores de la economía crezcan y aporten al desarrollo de nuestro país. Es cierto que la crisis es mundial, pero no podemos quedarnos en ese letargo. Si no queremos naufragar como Estado, hay que hacer algo, y pronto. Es decir, hoy, pues mañana puede ser demasiado tarde.

Gerardo Prada Ahumada

Sobrecarga de funciones



SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, en nuestro edificio falleció una señora de 95 años, luego de un largo proceso de cirugías, medicación, terapias, estancias intrahospitalarias, dolores continuos y permanentes angustias. Murió mientras dormía, rodeada de familiares, amigos y vecinos.

Para recoger sus restos mortales, la funeraria exigió solicitar presencia policial “in situ” y de sus investigadores criminales para certificar el deceso por causas naturales y dirigirse luego a la IPS tratante para pedir el certificado de defunción.

Bogotá carece de policías, muchos se han retirado y muy pocos quieren enlistarse allí, ¿para qué cargar a nuestros pocos efectivos con dicha certificación de oficio, cuando otrora bastaba con solicitar dicho certificado a la IPS tratante, previa consulta de la historia clínica del occiso? La criminalidad en Bogotá está desbordada y deberíamos utilizar nuestros pocos policías con más lucidez y no exponerlos tampoco sanitariamente a unos riesgos innecesarios.

Mario Monroy