El aborto, en el limbo

Muy oportuno y puntual el editorial de EL TIEMPO ‘Aborto, otra vez’ (15-2-2020), en el que llama la atención del Congreso a cumplir con la función de legislar sobre tan sensible materia. Más apremiante aún cuando este vacío legislativo contribuye a fatales consecuencias.

El mundo tiende a la despenalización del aborto. Colombia no debería quedarse atrás en esta materia para garantizar derechos superiores (sexuales y reproductivos). Mientras el Congreso se digna legislar, la Corte seguirá sentenciando para permitirlo, y el país, expectante, en el limbo. En aras de un debate más productivo, este debería secularizarse y despolitizarse. Es decir, debería bajarse del púlpito, humanizándose para nosotros los mortales. Y no debería ser visto como una causa electorera por aquellos que dicen defender algunos principios, más bien arcaicos, de la sociedad.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Bogotá

El problema es el robo

Con respecto a la columna de Carlos Caballero Argáez (15-2-2020), en la cual sugiere que “es mejor reconocer el desequilibrio estructural de las finanzas del Estado aprobando otra reforma tributaria de verdad”, yo hago esta observación.



¿Para qué aprobar otra reforma estructural de verdad, cuando estamos en un país de ladrones? Simple y llanamente, recaudar más dinero equivale a que roben más. Es nuestra triste realidad.



No hay ciudad en Colombia donde no haya calles en pleno centro con pavimentos acabados, andenes resquebrajados, semáforos con luces fundidas y sin funcionar correctamente. Ejemplo concreto, el barrio San Nicolás de Cali, y es uno de tantos, con puestos de salud deteriorados, y miles de ejemplos más conocidos por todos.



Hernando Flórez Caicedo

Cali

¿Qué comemos?

Sobre los hechos que derivaron en la suspensión del tenista Robert Farah, que fueron superados, me parece sumamente grave que un tenista de su calidad fuera suspendido por el consumo de una sustancia que se encuentra en los alimentos que comen la gran mayoría de colombianos. La boldenona encontrada en el cuerpo del tenista es solo una prueba más de la gran cantidad de químicos y conservantes a los que estamos expuestos en este país al ingerir alimentos. El Ministerio de Salud y el Gobierno en general deberían poner la lupa en la industria alimentaria. Esto debería ser un asunto de interés público.



Alejandro Vargas Benavides

‘Anarquía ciclística’

Completamente de acuerdo con el lector Germán Reino, los ciclistas y moteros se han convertido en los mayores infractores de las normas de tránsito, y no hay autoridad que los controle. Ya se fue el señor Peñalosa, que tanto los defendía; ojalá en esta nueva administración, por fin se deje de perseguir vehículos particulares y se haga cumplir la ley a estos individuos.



Édgar Orlando Fernández Riveros

