El 11S, hace 18 años

Señor Director:



Increíble cómo pasa el tiempo. Ya van 18 años del demencial ataque terrorista de Al Qaeda a Estados Unidos, en donde estrellaron dos aviones con pasajeros contra las Torres Gemelas. Aún está vivo para el mundo –en nuestros ojos y en nuestra alma– el impacto de los aviones. No podíamos creer la brutalidad de unos seres humanos empujados por el odio. Casi 3.000 personas murieron aquella mañana en Nueva York.

Lo que siguió fue confusión, dolor y desconcierto en el mundo. En mi caso, moriré sin poder olvidar ese día. Y, sobre todo, sin entender el porqué. Allí no solo se rompió la tranquilidad, sino las libertades. ¿Cuándo se mirará la humanidad sin prevención de credos, razas, partidos, poderes? Cada día parece peor. Qué tristeza.



Dagoberto Castaño Paredes

¿Cuánto nos cuestan los colados?

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘La tragedia de los colados’ (13-9-2019). Es una tragedia, especialmente para las familias de esos infortunados que se aventuran y pierden la vida en ese intento de evadir el pago del pasaje. Sí, una tragedia absurda, por unas monedas. Tal vez algunos lo hagan por necesidad, pero otros por querer ser más vivos que los demás. Y por falta de cultura ciudadana, que se ha dejado de enseñar con ejemplos, con campañas sostenidas, que se podrían hacer dentro de los mismos articulados y en los medios. Desde luego, hay que empezar en los colegios. Pero, desgraciadamente, se dejó de enseñar cívica y urbanidad, lo cual está interpretado en estos actos. Y, claro, falta autoridad. Porque no hay policía suficiente en las estaciones. ¿Cuánto nos cuestan los colados? ¿Cuánto más pie de fuerza? Esos mismos policías representan seguridad.



Pedro Samuel Hernández

Alianzas peligrosas

Señor Director:



Era lo que le faltaba a Venezuela: que comprometiera su soberanía con los bandidos disidentes de las Farc y el Eln. Vemos cómo establecen alianzas que los pueden llevar al más hondo de los despeñaderos, no solo ante la comunidad internacional, sino que además, esos bandidos, desde adentro y con autorización estatal, podrán extorsionar, secuestrar y corromper lo que toquen.



Nos deben generar todas las alertas las tenebrosas alianzas. Las bandas criminales no desaprovecharán la oportunidad de repotenciarse y usar la extensa frontera binacional para incrementar sus narconegocios. Venezuela no va a recuperar las zonas ya tomadas por esos bandidos, pues ellos se toman la mano, el codo y hasta el hombro. Se vienen tiempos muy duros para los dos pueblos. Pero en especial para Venezuela, que entra al peor de los mundos.



Nelson Ortiz Rey

Bogotá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co