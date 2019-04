Efectos de la crisis de Venezuela/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Muchos sostienen que los efectos de la crisis de Venezuela sobre el futuro de la economía colombiana son y serán terriblemente desfavorables. Baste mencionar el costo de atender las necesidades básicas de la población desplazada del país vecino. Sin embargo, la caída de la producción de petróleo por culpa de Maduro y sus secuaces ha conllevado un aumento de más del 40 por ciento del precio internacional del crudo. Esto implica, para la economía colombiana, un mayor ingreso de más de 2 mil millones de dólares por año. Suma más que suficiente para atender a esa población desplazada, amén de contribuir a reducir significativamente el déficit en las finanzas públicas, principal dolor de cabeza del ministro Carrasquilla.

Gonzalo Palau Rivas

Obras distritales

SEÑOR DIRECTOR:



Floja respuesta de la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) al artículo de Germán Vargas Lleras en el cual afirma que las obras distritales son simples proyectos y maquetas. Es cierto que algo se ha hecho, pero la respuesta da una simple enumeración de buenas intenciones y contratos hacia el futuro que piensan firmar en 6 meses. Dejando amarrados, de paso, el presupuesto para varios años y al nuevo alcalde que se elija a fin de año, que deberá limitarse a gestionar el desastre que deje la alcaldía de Peñalosa.

Eduardo Ortiz

¿Y la autoridad con los ciclistas?

SEÑOR DIRECTOR:



Mientras la Policía y la Secretaría de Movilidad continúan su persecución contra vehículos particulares, como con el retén del lunes en la NQS con av. 19, cientos de ciclistas no usan la ciclorruta y arriesgan su vida con una posibilidad alta de generar accidentes vehiculares. ¿Será que para Movilidad y Policía de Tránsito es más importante el negocio de multar los vehículos particulares que la integridad de los ciclistas? ¿Por qué en estos retenes no detienen los buses del SITP, incluidos los provisionales, ni las motos? Si se rasgan las vestiduras con la seguridad vial, deberían ser coherentes y obligar a los ciclistas a usar las ciclorrutas, portar casco y luces para ser vistos en la noche. No nos vengan con el cuento de que bajar el límite de velocidad a 50 km/h en la NQS es para salvar vidas. Si son coherentes con los límites anteriores, de 80 km/h para particulares y 60 para transporte público, el límite para estos debería ser de 30 km/h, incluyendo TransMilenio.

Juan Manuel Cuervo

‘Resucitemos’ el tren

SEÑOR DIRECTOR:



No se explica que mientras en grandes países y ciudades del mundo el transporte de carga pesada y pasajeros se incrementa y se hace por tren cada vez más tecnificado y a menor costo, en Colombia, que dispone de miles de kilómetros de red férrea, no se ‘resucite’ el tren en vez de seguir importando cientos de tractomulas que solo benefician el monopolio de un poderoso grupo de transportadores.

Ahora, si de baja contaminación y de empleo hablamos, más empleo generaría en pueblos, estaciones y ciudades y menor contaminación se obtendría con la reactivación del servicio férreo nacional que con las ‘congestionadoras viales’ tractomulas.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá