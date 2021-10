SEÑOR DIRECTOR:



Preocupante lo planteado en su editorial del domingo pasado, en el cual se aborda la problemática relacionada con el embarazo de niñas menores de 14 años. Este fenómeno afecta el entorno familiar, social y el escolar, entre otros. Una niña, al quedar embarazada, es una estudiante menos que aumenta el índice de deserción escolar, de por sí ya bastante elevado en nuestro país, producto de muchos factores, pero que empeoró con el covid-19.

Este problema debe abordarse seriamente de una manera intersectorial, en la que intervengan salud, educación, Integración Social y Bienestar Familiar, teniendo como centro la institución escolar, pues es allí a donde llega la mayoría de las niñas y desde donde se pueden atender, con el diseño y la adopción de un buen proyecto de educación sexual, trabajado conjuntamente con la escuela de familia, que por ley debe desarrollarse.



De la misma manera, ya es hora de que el Ministerio de Educación asuma con seriedad el nombramiento de equipos de orientación en los colegios, pues no se concibe el hecho que se le deje la responsabilidad de la problemática social a un solo orientador en cada escuela o colegio. Es hora de que se nombre un orientador por cada 500 alumnos, tal y como se han comprometido.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá

Unos cobran mucho y otros pierden

¿Alguien nos puede explicar por qué tanta carestía actual? La canasta familiar está por las nubes. En general todo, pero que estén cobrando en barrios de estrato tres y cuatro una libra de lomo a 20.000 pesos, o una de carne blandita, como se dice, a 16.000 es exagerado. ¿Nadie controla? ¿Es la intermediación? Ya sabemos que los productos agropecuarios pasan por muchas manos antes de llegar a nuestra mesa. Mientras tanto, el campesino está cada vez más pobre. Es el primero, pero a la vez el último de la cadena. Le echaron la culpa al paro y nunca bajaron los precios. Ahora se dirá que por el invierno. Algo debe hacer el Gobierno, pues unos pagamos alto y otros pierden, ¿cómo es eso?

José Francisco Piñeres

Maltrato a las maletas

Se ha vuelto costumbre el maltrato a las maletas cuando se viaja por vía aérea. Parece que el personal encargado de manejarlas no recibiera adecuada instrucción o sencillamente no le importara. Hace unos días íbamos a viajar con mi familia desde Bogotá hacia un país suramericano, pero al final por el paquidérmico trámite administrativo de la aerolínea perdimos el vuelo.



La sorpresa fue que a pesar de que las maletas no fueron embarcadas, una de ellas sufrió importantes daños y la respuesta de la aerolínea fue que nos entregarían un dinero para reparar el daño, pero que este dinero se daría en un bono que debería ser, a su vez, gastado en productos de dicha compañía, cosa que obviamente no aceptamos por considerarla totalmente inapropiada. ¿Cuándo se acabarán los atropellos al viajero por parte de algunas empresas de aviación?

Juan Manuel Bustos G., M. D.