Educación en valores

Señor Director:



Desde que somos niños y vamos al colegio nos enseñan a leer, escribir, sumar, multiplicar etc. Siento que a las instituciones se les olvida algo muy importante para la vida, y es el amor propio. Hablo de amor propio desde que me acepto tal y como soy, gordita(o), flaquita(o), bajita(o) y demás características que poseemos, hasta cómo nos alimentamos. Estos dos pilares fundamentales los deberían enseñar en las instituciones para evitar tantas enfermedades, tanto físicas como mentales. Muchas veces, los niños no cuentan con el suficiente apoyo en sus casas.

A mí me hubiese gustado que en la institución donde estudié me hubiesen enseñado cómo valorar a las personas, cómo sentir empatía cuando el prójimo tiene algún problema, a no ser apática ante tanta pobreza y dificultades por las que pasan muchos otros seres en mi país, a solidarizarme con el dolor ajeno y respetarlo.



El colegio debe ser nuestro templo de formación no solo para aprender las materias básicas, sino en valores, y así en el futuro ser personas íntegras.

Dayanna Hincapié

Cartagena

La actitud de Fecode

Señor Director:



En su editorial (8-10-2020), ustedes hacen referencia a la intransigencia de Fecode relacionada con su absurda posición para rechazar la alternancia educativa y cuestionar los pilotos del Gobierno orientados a recuperar la presencia de los alumnos en las aulas, dada la necesidad urgente de que los estudiantes regresen a los salones y normalicen su actividad académica.



Está bien defender a sus sindicalizados, pero no pueden olvidar que la prioridad son los escolares, y que por la pandemia los proyectos académicos del país están seriamente comprometidos.



Hoy se identifica más a Fecode por sus cuestionamientos al Gobierno y las continuas invitaciones a marchar en las calles que por lo establecido en sus objetivos de velar por una educación pública de calidad, con cobertura total y financiada por el Estado.

Mario Patino Morris

Hay que leer de nuevo el acuerdo de paz

Señor Director:



Según el vocero del gobierno Duque, el alto comisionado para la Paz, si los excombatientes de las extintas Farc-Ep son hallados culpables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, deberían ser removidos de sus curules en el Senado.



Afirmación que es irrisoria debido a que el objetivo central del acuerdo es la obtención de beneficios políticos y jurídicos a cambio de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia, y la garantía de la no repetición de actos al margen de la ley. Por eso tienen hoy sus curules de representación tanto en el Senado como en la Cámara de representantes, así como el goce de la libertad o, en otros casos, el pago de penas hasta máximo ocho años, a cambio de la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado.



Por consiguiente, estas declaraciones son un golpe contundente a los excombatientes, pues pretenderían violarles sus derechos logrados por el acuerdo.

Luis Acosta Villarreal

Soledad, Atlántico

FORO DEL LECTOR

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co