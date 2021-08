Educación del siglo XXI

SEÑOR DIRECTOR:

Interesante el editorial del pasado 23-8-2021, relacionado con el pacto por la educación, el cual debe abordarse no solo para Bogotá, sino para todo el país. Los maestros, desde hace mucho tiempo, venimos planteando reformas de fondo para la educación colombiana, pues hemos sido conscientes de que no es la más adecuada.

Saldar la deuda histórica que se tiene con la educación sería lo primordial. Las escuelas no pueden seguir con las plantas físicas y las ayudas didácticas del siglo antepasado, pues los maestros nos hemos venido capacitando y actualizando con nuestros propios recursos, pero al llegar a la escuela no tenemos cómo aplicar lo aprendido.



Una vez solucionado el problema económico, maestros, comunidad educativa y todos los sectores deberemos asumir la responsabilidad de buscar las reformas pedagógicas más apropiadas para los niños del siglo XXI, ya que de lo contrario, los estudiantes se verán tentados abandonar la escolaridad. Esto, repito, aunado a unos edificios destartalados y ausentes de tecnologías que no llaman la atención de quienes nacieron en la era del conocimiento y de la tecnología.



Colombia necesita una escuela para el siglo XXI, con profesores actualizados y dispuestos a formar a quienes están pidiendo a gritos otro tipo de escuela.

Profesor Henry Sarabia Angarita

La orfandad por la pandemia

SEÑOR DIRECTOR:

Su editorial ‘Orfandad por el covid’ (30-8-2021) es un llamado muy importante, que no puede quedar en el vacío. La orfandad tiene muchas consecuencias sociales en el futuro inmediato, y esta pandemia, en muchos casos, se ha llevado a las cabezas de los grupos familiares: padres o abuelos. Los niños quedan entre familiares cercanos, que no es lo mismo, por más amor y voluntad que haya. Y no olvidemos a los huérfanos de la violencia, que en este país son muchos. Un censo es muy importante. Pero más aún, que haya respaldo del Estado, económico y en orientación psicológica. Este es un aspecto muy importante entre las consecuencias de esta tragedia que nos ha tocado vivir. ¿Se está haciendo algo? Los niños tienen prioridad en nuestra Constitución. Esto se debe cumplir.

Lucila González de M.

Otra vez los PAE

SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO de 30-8-2021 nos habla nuevamente de problemas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el pasado fue por carne de burro, atún y otros alimentos en descomposición. Ahora, en una revisión fiscal de la Contraloría se encontraron fallas en Putumayo y otros ocho departamentos. No las hubo en Medellín y Manizales. Se adelantan 153 procesos de restitución fiscal por 47.000 millones de pesos y 34 indagaciones preliminares por 1.471 millones.



Estas cifras se están aproximando a las del saqueo en el Mintic. Qué mal trato y mal ejemplo a la población escolar que estamos formando. Para no repetir esta descarada repartición del presupuesto, hemos propuesto que las asociaciones de padres de familia, organizados en cooperativas o mutuales, sean los responsables de la alimentación escolar.

Fidel Vanegas Cantor

