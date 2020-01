Dos papas: no hay discrepancia / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Por informaciones no exactas, se ha presentado de manera distorsionada la relación entre los pontífices Benedicto XVI y Francisco. Presentan gran discrepancia en cuanto a la disciplina celibataria del clero, distanciamiento irreal sobre el que se han escrito en ese diario artículos distorsionadores de la opinión pública, por ejemplo, el 24-1-2020, hablando hasta de “dos papas, dos iglesias”. Hasta una película tildada de “icónica” se ha lanzado con gran acogida por lo interesante aunque distorsionado tema, dándole credibilidad al resaltar reales discrepancias de algunos de la curia romana, pero no de Benedicto con el papa Francisco.



En verdad que el cardenal Robert Sarah lanzó un libro con expresiones contrarias a Francisco, que en su preparación conversó con Benedicto y que se publicó presentando al Papa emérito como coautor, lo cual este ha rechazado por no compartir lo que escribió Sarah.



No hay contraposición entre los dos papas en sus decisiones, pues el emérito ha sido muy respetuoso del actual, sin necesidad de reglamentaciones. Se debe dar espacio en la prensa para precisar estas situaciones, en honor a la verdad para los lectores.

Libardo Ramírez Gómez

Obispo Emérito de Garzón

Más controles policiales

SEÑOR DIRECTOR:



Ante el aumento de la criminalidad y los robos en la ciudad, la Policía, sobre todo la asignada a los cuadrantes o centros de atención inmediata (CAI), debería efectuar rondas y requisas más frecuentes, sobre todo por las noches, por los sitios cercanos a expendidos de trago y donde existen gran número de cajeros automáticos, como en la calle 137B con carreras 58 y 57B, barrio Colina Campestre, en Bogotá, donde ciudadanos dejan vehículos en la calle, mal parqueados, que terminan siendo objeto de robos.



También allí, personas que no son del sector no solo ingieren bebidas alcohólicas en los andenes, sino que han cogido las paredes exteriores de los bancos y casas del sector como orinales públicos, aprovechándose de una falta de acción policial.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Autoridad y civismo

SEÑOR DIRECTOR:



Setenta mil celulares robados este año, pero más grave resulta el fondo: ¿por qué tan pocas denuncias? Porque aparte de perder el celular toca iniciar un inútil proceso, sin la menor esperanza de recuperarlo. ¿Por qué la Policía no persigue esas cebadas bandas? Porque más se demoran capturando malandrines que en estar sueltos por la cuestionable ‘autoridad’ de turno, que aplica los derechos individuales sobre los colectivos. ¿Dónde está la autoridad? La necesitamos más que cientos de leyes que solo se aplican contra los que actuamos sobre la mesa. El mundo se vino abajo con el concepto de pecado venial, o si no miremos los andenes bloqueados por vendedores ambulantes, también dueños de la autopista; filas de carros parqueados bajo las señales de ‘prohibido’, ciclistas y motociclistas que arrollan peatones en los andenes. Se necesitan autoridad y civismo...

Álvaro López Duarte

Bogotá