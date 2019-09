Dos grandes talentos

Señor Director:



El actor y gestor cultural barranquillero Rodrigo Obregón Osorio murió en su tierra a los 67 años. También nos dejó el director de cine y documentalista caleño Luis Ospina, a los 70 años. Obregón, hijo de Alejandro el pintor y Sonia la creadora del Ballet de Colombia, empresa que su hijo lideró y mantuvo hasta el último momento. Acababa de llegar de China de una brillante gira. Recordado por su rol como Anastasio Espuelas en la novela ‘Escalona’.

Ospina, egresado de la Universidad de California, fue pionero del cine independiente, creando el Grupo de Cali. Fundó también la revista ‘Ojo al cine’. E hizo la película ‘Purasangre’ y los documentales ‘Agarrando pueblo’ y ‘Todo comenzó por el fin’. Se baja el telón aquí en la Tierra y se abre el de la eternidad. Adiós a estos dos grandes actores y gestores culturales de Colombia.



Helena Manrique Romero

No vale la pena

Señor Director:



Si entre enero y agosto fallecieron 48 usuarios de la bicicleta y a esta cifra le sumamos los atracos que se ejecutan a diario en contra de los mismos, ¿para qué seguir promocionando su uso? Lo primero que hay que ejecutar y crear es la seguridad de los ciclistas y no mandarlos a las vías sin ninguna clase de protección para sus vidas y pertenencias.



No podemos exponer a los amantes de la bicicleta a sabiendas de que al promover su uso los estamos animando a una actividad en la que sus vidas corren un grave peligro o a la pérdida de su bicicleta.



Luis Daniel Barragán Peña

Las vías de hecho

Señor Director:



Los estudiantes de la Universidad Distrital protestaron contra la corrupción que se vive dentro del consejo superior. La forma de hacerlo fue violentar las instalaciones del claustro. En la Javeriana, estudiantes decidieron protestar en contra del exceso de fuerza del Esmad. La manifestación generó problemas de movilidad para la ciudadanía. En la Pedagógica, el estudiantado se tomó la calle 72 e hicieron la fiesta con las papas bomba, su juguete preferido. El motivo: cualquiera; allí, lo importante es crear el caos todo el tiempo. Lo anterior, sumado al paro de los transportadores, demuestra que las vías de hecho se han tomado el país; y el derecho legal a la protesta que tienen los ciudadanos hoy se ejerce, por una minoría, de manera subversiva. ¡Qué mal!



Mario Patino Morris

El futuro está en juego

Señor Director:



¡La ONU dio un pronóstico alarmante sobre los efectos del cambio climático! La gente NO es consciente de lo que se nos avecina si no actuamos ya. Las empresas dicen “preocuparse”, pero no hacen nada, por ejemplo, para cambiar sus múltiples envases y empaques desechables. La gente NO quiere reciclar, somos pocos los que lo hacemos. Cada día se devastan más los bosques, los ríos son más contaminados; ahora todo es desechable y nos ahogamos en basuras. Los gobiernos deberían ser más responsables y tomar medidas de peso para aminorar ese futuro tan deprimente, pues el ser ‘humano’ está acabando con todo, ¡no hay verdadera conciencia ni responsabilidad, cuando es el porvenir de la humanidad lo que está en juego.



Lucía Correa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co