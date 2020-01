Doloroso aniversario

Señor Director:



Ha sido doloroso recordar las muertes de los 22 cadetes en la Escuela Francisco de Paula Santander, en Bogotá, hace un año. Tantos sueños frustrados, tantas familias que no han tenido sosiego, pues esos hijos sacrificados allí eran orgullo, esperanza y felicidad. Y todo lo que significan los hijos. Más, seres jóvenes y buenos que se superaban. Todo truncado por la demencia de una guerrilla caduca, torpe, sin norte ni directriz. Los dirigentes deberían dejar las armas cuanto antes, pues lo único que cosechan es odio.



Dagoberto Castaño Paredes

El sentido de urgencia

Señor Director:



El pliego de peticiones del comité del paro consta de 104 solicitudes, y en el Concejo de Bogotá se deben debatir 164 proposiciones. Esta situación nos lleva a concluir que es muy probable que en el 2020 no pase nada en relación con la puesta en marcha de soluciones requeridas para atender los pliegos y peticiones mencionados. ¿Qué se debe hacer?



Lo primero es lograr entender que el sentido de urgencia y la priorización es la clave para sacar adelante los proyectos y mostrarle al país que las cosas pasan, y que no es lo mismo que sucedan en febrero que en noviembre. Nombrar comisiones para empezar a trabajar en el tema no es la solución.



Debería el Gobierno identificar, en asocio con el sector privado, grupos de expertos con metodologías probadas en el diseño y puesta en marcha de los proyectos y actuar de inmediato.



Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá

Descongestionar la 93

Señor Director:



La calle 93 entre la carreras 15 y la avenida NQS es una angosta vía de dos carriles que soporta un alto tráfico durante todo el día, ya que por ella se conecta con la NQS hacia el norte y con la calle 92 para tomar la autopista hacia el norte o la 30 hacia el sur. Durante la administración del alcalde Peñalosa, absurdamente eliminaron un tramo del carril derecho a la altura de la carrera 17 para convertirlo en “parqueadero de patinetas”, para lo cual colocaron unos tubos que obligan a los carros a salirse al carril izquierdo, que normalmente está copado. Esto genera mayor complicación a una calle de por sí ya muy lenta. Solicito a la alcaldesa Claudia López y a su secretario de Movilidad corregir este adefesio a la mayor brevedad posible, en aras de una mejor movilidad.



Yosef Roitman

No nos impongan el amarillo

Señor Director:



Se escucha hablar del taxista (líder de ellos) que fue grosero y acusado, y alguien comentó: el perfecto representante de los taxistas.



¿Por qué el Gobierno no quiere acabar con este monopolio, si la opinión pública lo pide, y que haya competencia dentro de unas reglas establecidas; que seamos los usuarios los que digamos con quién queremos viajar? Por favor, no nos impongan el carrito amarillo.



Se sube uno y comienza a mirar por dónde está cogiendo. Y no quitar el ojo del taxímetro, a ver si va a cobrar más o menos, igual que el anterior. Qué tortura. Toma un carro de plataforma y ya se sabe cuánto nos cuesta la carrera y se puede ir uno tranquilo; vaya por donde vaya, no hay problema.



Ricardo Alfonso Ramírez Castaño

