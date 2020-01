Dolor de víctimas en verso / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Nada inspira más que el dolor, pero también el dolor se transforma en verso. Madres poetisas decidieron plasmar su ‘amor eterno’ como catarsis para honrar a sus hijos asesinados por paramilitares en Buenaventura el 19 de abril del 2005. Doce jóvenes fueron presentados como delincuentes, ejecutados y torturados miserablemente. Regina Valencia y Bolivia Aramburo, madres de dos de las víctimas y quienes viven en pobreza extrema, están en espera de apoyo estatal o privado para publicar sus libros de poesía, donde verso a verso dan testimonio no solo de su dolor, sino de su esperanza. El barrio Punta del Este en Buenaventura no olvida. Unos perdonan, otros escriben versos.

Helena Manrique Romero

Bogotá

Buenas prácticas agrícolas

SEÑOR DIRECTOR:



Noticia grave es que el tenista Robert Farah sea descartado por haber consumido la sustancia boldenona. Se dice que esta está en la carne de vacunos que han sido tratados con esteroides anabólicos para incrementar su desarrollo muscular y crecimiento.

Fedegán debe evitar, o al menos vigilar, el uso de estas sustancias. Desde este espacio hemos sido partidarios de retomar los principios de buenas prácticas agropecuarias con el propósito de evitar el uso de agroquímicos, semillas transgénicas o iniciativas depredadoras de la naturaleza. El incremento del turismo ya es una realidad, y podemos apoyarlo con una economía campesina sustentada en estas buenas prácticas agropecuarias. Esta propuesta es la misma de la ONU para la sustitución de los cultivos ilícitos.

Fidel Vanegas Cantor

Un atropello

SEÑOR DIRECTOR:

Ante el atropello a que fue sometida la funcionaria de Recaudo Bogotá por un policía que reaccionó violentamente contra ella por el simple hecho de cumplir con sus funciones al manifestarle el no ingreso sin pagar de sus acompañantes, si una acción como la anterior se presenta en contra de una persona visible en su momento, esposada y ultrajada, ¿qué podemos esperar los ciudadanos que vamos en transporte público? ¿Qué clase de protección podemos esperar de aquellos que supuestamente fueron entrenados para brindar seguridad, pero que con sus procederes nos demuestran lo opuesto?

Luis Daniel Barragán Peña

Preguntas para resolver

SEÑOR DIRECTOR:



Se deben responder las preguntas que plantea la crónica de Juan Gossain sobre el drama de los médicos que no reciben permiso para trabajar: ¿por qué ocurren aquí estos percances? ¿Por qué se acumulan tantas solicitudes de validación profesional? ¿Por qué demoran tanto? ¿Por qué ese trámite se vuelve un conflicto? ¿Quiénes son los que están interesados en mantener esa situación? No se entiende cómo las universidades nacionales no homologan los conocimientos de los médicos que han hecho entrenamientos en el exterior. Si los programas no cumplen con los créditos que tienen parametrizados, no se pueden escudar en un tecnicismo para negarse a evaluar la competencia de un profesional.

Carlos H. Quintero B.