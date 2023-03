SEÑOR DIRECTOR:

Agradecidos por un encuentro casual. Jóvenes mochileros franceses pasaron por Barranquilla rumbo a Santa Marta, la Sierra Nevada y La Guajira... Parecían bien informados y la mejor observación del “país de la belleza”... Y no es mentira, Colombia es la más bella de América Latina y la tercera en el mundo (Forbes). Me mandan fotos de los diferentes lugares y están fascinados con las bellezas naturales, la hospitalidad de su gente. Sus playas, maravillosa vegetación y su deliciosa comida... Llegaron a Bogotá, con una arquitectura que sorprende. La primera en el mundo del ladrillo descubierto, por el famoso Rogelio Salmona.

Visitaron La Candelaria, sus 22 museos. El Centro Cultural Gabriel García Márquez y la biblioteca más grande y completa de América Latina, la Luis Ángel Arango. Encantados con Las Torres del Parque y sus alrededores. Barrios como Quinta Camacho, Los Nogales y Rosales. Más al norte, la zona T y su delicioso ambiente con terrazas, cafés y restaurantes. Disfrutar Colombia es un buen plan. Si tienes un buen guía que te ofrezca conocimiento y seguridad.

Diana Guerrero Diab

Barranquilla

El reto de los cultivos ilícitos

Pasó más bien con bajo perfil una noticia que es delicada para Colombia, como es que Estados Unidos le hace reparos a la política antidrogas y nos pide robustecer la erradicación forzada de cultivos ilícitos, expandir la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de cocaína. Es delicada porque EE. UU. es nuestro principal socio en la lucha y porque, al tiempo, los cultivos aumentan, así como la producción del alcaloide. El Gobierno deberá reaccionar pronto, porque

EE. UU. nos acusa de ser responsables del 97 % de la droga que le llega. ¡Qué tal el reto!

Pedro Samuel Hernández

Lina Espitaleta

Leo un editorial de EL TIEMPO (4 de marzo), un una nota titulada ‘En la Luis Ángel’ en la que noto una lamentable omisión: entre tantos nombres referidos como directores y responsables a lo largo de los años de las distintas áreas de este verdadero templo del saber, no se menciona a quien, como directora, lideró el proyecto de ampliación de esa emblemática biblioteca, la licenciada Lina Espitaleta. Reconocida en el mundo de la bibliotecología en Latinoamérica y en España como una de las bibliotecólogas colombianas que más caminos han abierto en el mundo del libro.

Tengo la suerte de ser su amiga desde hace muchos años y fui testigo, cuando ese gran amante de los libros y director de la BLAA desde el año 1958, el doctor Jaime Duarte French, le pasó a Lina las banderas de la dirección en 1983, cargo que ejerció hasta el año 1994.



No olvidaremos nunca la emoción que la embargaba el día que, en el año 1990, inauguró con orgullo ante un auditorio colmado de la gente de la cultura, el presidente Virgilio Barco Vargas y sus ministros, embajadores y colegas, esa nueva y moderna sede, acompañada también por el arquitecto Álvaro Rivera Realpe, responsable de su diseño y construcción. Lina Espitaleta fue seleccionada en el año 2005 por la revista Semana como una de las 100 mujeres más importantes de Colombia.

Haydée A. Chiapero B.

