Disciplina vial

Ahora que tenemos algunos tramos viales con doble carril en un solo sentido, es lamentable que los conductores quieran permanecer en el carril izquierdo, aunque vayan a velocidades menores que los que van por el derecho. En los países más avanzados, el carril izquierdo se usa solo para rebasar, y con el debido uso de las señales direccionales se vuelve al carril derecho para ir a la velocidad deseada, sin estorbar a los que quieren movilizarse más rápido.

Es increíble que las autoridades viales no hagan campañas al respecto mediante volantes en los peajes o anuncios visibles en las carreteras. Igualmente, se podrían utilizar estos medios para indicar que los desechos de los usuarios viales no deben echarse por las ventanillas de los vehículos, poniendo en peligro a los que viajan detrás y contaminando nuestro bello país.Alberto Restrepo Velásquez

Medida inoportuna

La actual Secretaría de Movilidad está pensando en dejar permanente la restricción extendida para los carros particulares. Esto, además de ser inoportuno, pues incrementa la aglomeración en el transporte colectivo en tiempos de coronavirus (en Medellín, a pesar de la mala calidad del aire levantaron la restricción para reducir la demanda por transporte público) y afectar la economía de la ciudad, que ya está sintiendo el golpe que produce la alerta sanitaria, es inequitativo, pues favorece a quienes tienen dos o más carros, estimula la adquisición de otro vehículo, va en contra de lo prometido en la campaña por la alcaldesa actual y presiona a quienes no tienen un segundo carro para que paguen por circular en pico y placa.



Esperanza Tejada

Más ciclorrutas

A propósito del nuevo pico y placa, deben implementarse las ciclorrutas; al menos una en la avenida calle 68, para empatar con la de la carrera 60 hasta el centro de servicios de la Cruz Roja y luego continuarla en el Simón Bolívar hasta la avenida Eldorado.



Como hay otros trayectos, calle 80 hasta Galerías, para desembocar en el cementerio Central y, por supuesto, este corredor comunica con el centro de la ciudad entre la Caracas y la carrera 24. En esta ciudad hay muchos cuyo fin es empoderar el uso de la bicicleta con el argumento de que es el gran atenuante de la descontaminación.Tito Rovira

El aire que respiramos

Se necesita con urgencia que los habitantes de Bogotá respiremos un aire más limpio, pues de este, es más que sabido, dependen graves problemas de salud. Es una obligación, y en esto tenemos que acompañar a la Administración Distrital. En este caso, como dijo Mockus una vez, todos ponen. Aquí circulan carros muy antiguos, buses, camiones, camionetas y particulares.



Cumplir con la chatarrización es urgente. Y revisar la calidad de combustible que se usa. ¿Es el mejor? Y es importante controlar los miles de carros que trabajan en Bogotá mal sincronizados, especialmente de otros municipios. Es tarea de todos.Pedro Samuel Hernández Bogotá

