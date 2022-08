Digna representante

SEÑOR DIRECTOR:



Leonor Zalabata Torres, nuestra embajadora ante la ONU, es una líder de la etnia arhuaca. Esa comunidad constituye un prototipo de integración, trabajo comunitario y convivencia. Jamás usan armas ni han ido a la guerra. Todas sus acciones van acompañadas de poesía, que se manifiesta a través de cantos. Cantan a la lluvia, cantan hasta para ahuyentar las hormigas de los cultivos.

La kankurwa (casa ceremonial) de los arhuacos es el centro del mundo de la poesía. En ella, los mamos (seres profundamente espirituales) se reúnen con su gunamu (comunidad) para compartir su sabiduría. Las mujeres, sentadas en el suelo, logran conectarse con la misma placenta de la madre Tierra (seynekun), mientras los hombres poporean para despertar el pensamiento y comunicarse con sus ancestros. Y, mostrando caras alegres y tranquilas, adivinan la palabra hablada y dicen cuentos, cantos y poesías.



Esa etnia ama la poesía, la vida y la naturaleza, por eso ellos dialogan y viven lejos de los instintos del poder y la soberbia.

José Atuesta Mindiola

Énfasis en lectura



SEÑOR DIRECTOR:

He trabajado desde hace muchos años con colegios y escuelas públicas, en el desarrollo de la comprensión lectora en la básica primaria. En este acompañamiento constato cada vez más la importancia de políticas públicas que hagan énfasis en esta materia. En Colombia, la mayoría de las veces los alumnos logran identificar los signos, pero no entienden lo que leen; esto se constata en los resultados de las pruebas Saber y las pruebas de Estado.



Si un niño lee bien desde los primeros grados, tiene asegurado no solo su éxito escolar, sino también su desarrollo integral, pues la lectura es, sin lugar a dudas, un detonador de su progreso personal e intelectual.



Tiene el nuevo ministro el desafío de llevar a cabo un riguroso trabajo encaminado al logro de las competencias, además de propiciar un sistema escolar que haga énfasis en el desarrollo del pensamiento abstracto, el análisis crítico y la interpretación.

Si desde primaria no adquieren esa habilidad, no lograremos nivelar la educación.

Lia de Roux

La paz para Colombia



SEÑOR DIRECTOR:

Son años y años de guerra, en los que los más pobres se han enfrentado de diferentes maneras y con las armas han derramado sangre y dejado mucho dolor a su paso. Viudas, huérfanos, madres que lloran a sus hijos... mucho dolor por una guerra que parece no tener fin y estar cada vez más arraigada por las ansias de poder y de dinero de unos pocos.



Los colombianos anhelamos la paz. Somos un país que merece un respiro, unos ciudadanos que necesitamos mirarnos de manera diferente, sentirnos diferente y confiar. Ahora confiamos en esta nueva etapa que nos llega frente a la elección de Gustavo Petro como presidente. Se vislumbra un cambio... eso esperamos todos, porque ya fue suficiente de tanto odio.



Esperamos que dejen gobernar y que estos cuatro años que recién empiezan para el nuevo mandatario de verdad marquen la diferencia y sean ese cambio que todos pedimos.

Sandra Nayibe Granada Méndez